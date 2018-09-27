Луцькі депутати не захотіли безкоштовно встановлювати лічильники пільговикам
Сьогодні, 16:26
У Луцьку депутати міської ради не погодили встановлення лічильників індивідуального обліку газу пільговикам за бюджетні гроші.
Про це йшлося у середу, 24 квітня, під час сесії Луцькради.
Депутат Алла Надточій розповіла, що до обранців громади неодноразово зверталися люди з проханням допомогти у встановленні лічильників.
«Ми вели перемовини і з комітетами Верховної Ради, і просили інвестиційні програми на встановлення лічильників, але отримали відмови. Закон постійно змінюється, норми на газ змінюються, цінова політика не є стабільною, тож потрібно звернути увагу на тих, хто потребує нашої підтримки», - відзначила вона.
За словами Надточій, встановлення одного лічильника обходиться в 4000-4500 гривень, що непосильно для пільговиків. До того ж, подібні програми успішно діють в інших містах.
Натомість в.о. мера Григорій Пустовіт відзначив, що відповідно до законодавства не можна купувати лічильники за місцеві кошти.
«Єдиний пільговик у цій історії – пан Фірташ», - додав він.
Депутат Юлія Вусенко відзначила, що лічильники можна встановлювати згідно з законом і навіть зекономлені на сплаті за газ 50 гривень завдяки лічильникам - можливість придбати незахищеним верствам населення хліб. До реалізації програми також хочуть долучити меценатів, аби допомогти пільговикам.
Зрештою, більшість депутатів не підтримала проект рішення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йшлося у середу, 24 квітня, під час сесії Луцькради.
Депутат Алла Надточій розповіла, що до обранців громади неодноразово зверталися люди з проханням допомогти у встановленні лічильників.
«Ми вели перемовини і з комітетами Верховної Ради, і просили інвестиційні програми на встановлення лічильників, але отримали відмови. Закон постійно змінюється, норми на газ змінюються, цінова політика не є стабільною, тож потрібно звернути увагу на тих, хто потребує нашої підтримки», - відзначила вона.
За словами Надточій, встановлення одного лічильника обходиться в 4000-4500 гривень, що непосильно для пільговиків. До того ж, подібні програми успішно діють в інших містах.
Натомість в.о. мера Григорій Пустовіт відзначив, що відповідно до законодавства не можна купувати лічильники за місцеві кошти.
«Єдиний пільговик у цій історії – пан Фірташ», - додав він.
Депутат Юлія Вусенко відзначила, що лічильники можна встановлювати згідно з законом і навіть зекономлені на сплаті за газ 50 гривень завдяки лічильникам - можливість придбати незахищеним верствам населення хліб. До реалізації програми також хочуть долучити меценатів, аби допомогти пільговикам.
Зрештою, більшість депутатів не підтримала проект рішення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Старим дверям та вікнам у Луцьку дадуть друге життя
Сьогодні, 16:30
Луцькі депутати не захотіли безкоштовно встановлювати лічильники пільговикам
Сьогодні, 16:26
На Волині чоловік-кривдник «тероризує» колишню дружину
Сьогодні, 16:16