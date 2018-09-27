Луцькі депутати не захотіли безкоштовно встановлювати лічильники пільговикам

У Луцьку депутати міської ради не погодили встановлення лічильників індивідуального обліку газу пільговикам за бюджетні гроші.Про це йшлося у середу, 24 квітня, під час сесії Луцькради.Депутатрозповіла, що до обранців громади неодноразово зверталися люди з проханням допомогти у встановленні лічильників.«Ми вели перемовини і з комітетами Верховної Ради, і просили інвестиційні програми на встановлення лічильників, але отримали відмови. Закон постійно змінюється, норми на газ змінюються, цінова політика не є стабільною, тож потрібно звернути увагу на тих, хто потребує нашої підтримки», - відзначила вона.За словами Надточій, встановлення одного лічильника обходиться в 4000-4500 гривень, що непосильно для пільговиків. До того ж, подібні програми успішно діють в інших містах.Натомість в.о. мера Григорій Пустовіт відзначив, що відповідно до законодавства не можна купувати лічильники за місцеві кошти.«Єдиний пільговик у цій історії – пан Фірташ», - додав він.Депутатвідзначила, що лічильники можна встановлювати згідно з законом і навіть зекономлені на сплаті за газ 50 гривень завдяки лічильникам - можливість придбати незахищеним верствам населення хліб. До реалізації програми також хочуть долучити меценатів, аби допомогти пільговикам.Зрештою, більшість депутатів не підтримала проект рішення.