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У центрі Луцька на місці туалету буде кафе з виставковою залою

У центрі Луцька на місці туалету буде кафе з виставковою залою
У центрі Луцька на місці громадської вбиральні збудують кафе з виставковою залою.

Про це йшлося у середу, 24 квітня, під час сесії Луцькради.

Нагадаємо, занедбаний громадський туалет на Театральному майдані Луцька, який за багато років не зміг довести до ладу попередній орендар, у листопаді 2017 року віддали в інші руки – фірмі «ЛУЦЬК ФУД СЕРВІС».

Власницею і керівницею «ЛУЦЬК ФУД СЕРВІСУ» є Інна Танзе. Як виявилося, Танзе – сестра дружини депутата Луцької міської ради Сергія Були. Цікаво, що «ЛУЦЬК ФУД СЕРВІС» отримало можливість орендувати інвестиційно привабливе приміщення без конкурсу.

Заступник мера Костянтин Петрочук розповів, що представники міської ради неодноразово зустрічалися з орендарями. Результатом і став проект рішення.

«Фірма дала нам звіт про проведення технічного обстеження вбиральні – будівля не придатна до нормальної експлуатації, проведення ремонтних робіт недоцільне через великі затрати. Побудувати нове легше, ніж ремонтувати старе. Зверху планують надбудувати кафе і вбиральню, площею не менше 70 «квадратів», яку передадуть громаді міста», - зауважив він.

Натомість депутат Юлія Вусенко відзначила, що це – «ідеальний варіант того, як можна взяти землю з однією потребою, і використати його на інші потреби».

До того ж, ще два роки тому обіцяли зробити ремонт громадської вбиральні, а не збудувати нове приміщення.

Вона назвала проект рішення схемою того, як збудувати об'єкт в центрі міста, маючи більшість у міськраді.

Окрім того, депутат Тарас Шляхтич наголосив, що договір на реконструкцію дуже розмитий, немає чіткої площі після здачі приміщення тощо.

Він запропонував продати приміщення громадської вбиральні та землю під нею прозоро через аукціон після закінчення договору оренди з «ЛУЦЬК ФУД СЕРВІСОМ».

У підсумку, 22 депутати проголосували «за» добудову кафе на місці громадської вбиральні.

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Теги: туалет, вбиральня
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Коментарі 6
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Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
буде Музей сімї Булів.
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БУЛЬ-тер'єри мля...
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Перспективна кримінальна справа. Буде подання. Ті, хто підписував, вже можуть помаленьку іти, бо з наближенням виборів треба буде рвати когті. Хлопці, не сховаєтесь !
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Воно якось так по життю виходить, що &імно до &імна тягнеться !
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Пане Пустовіт ! Ви якось вечірком на папері складіть список отого всього, шо при вашому керуванні нароблено. Уважно при настольній лампі опрацюйте. Потім полистайте Кримінальний кодекс. Співставте перелік діянь зі статтями ККУ. Якщо хоч трохи кепали є-то АСТАНАВІТЄСЬ ! Бо в іншому вже сидячи будете КК листати, але не при лампі, а сонечку в клітинку.
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Ви їх усіх провітрили у псих лікарні, хто давав і хто брав? Усі ці люди мають дітей які гордяться своїми батьками Кретинами.
Ви здоровий глузд маєте там в Міській раді?
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