У центрі Луцька на місці туалету буде кафе з виставковою залою





Про це йшлося у середу, 24 квітня, під час сесії Луцькради.



Нагадаємо, занедбаний громадський туалет на Театральному майдані Луцька, який за багато років не зміг довести до ладу попередній орендар, у листопаді 2017 року віддали в інші руки – фірмі «ЛУЦЬК ФУД СЕРВІС».



Власницею і керівницею «ЛУЦЬК ФУД СЕРВІСУ» є Інна Танзе. Як виявилося, Танзе – сестра дружини депутата Луцької міської ради Сергія Були. Цікаво, що «ЛУЦЬК ФУД СЕРВІС»



Заступник мера Костянтин Петрочук розповів, що представники міської ради неодноразово зустрічалися з орендарями. Результатом і став проект рішення.



«Фірма дала нам звіт про проведення технічного обстеження вбиральні – будівля не придатна до нормальної експлуатації, проведення ремонтних робіт недоцільне через великі затрати. Побудувати нове легше, ніж ремонтувати старе. Зверху планують надбудувати кафе і вбиральню, площею не менше 70 «квадратів», яку передадуть громаді міста», - зауважив він.



Натомість депутат Юлія Вусенко відзначила, що це – «ідеальний варіант того, як можна взяти землю з однією потребою, і використати його на інші потреби».



До того ж, ще два роки тому обіцяли зробити ремонт громадської вбиральні, а не збудувати нове приміщення.



Вона назвала проект рішення схемою того, як збудувати об'єкт в центрі міста, маючи більшість у міськраді.



Окрім того, депутат Тарас Шляхтич наголосив, що договір на реконструкцію дуже розмитий, немає чіткої площі після здачі приміщення тощо.



Він запропонував продати приміщення громадської вбиральні та землю під нею прозоро через аукціон після закінчення договору оренди з «ЛУЦЬК ФУД СЕРВІСОМ».



У підсумку, 22 депутати проголосували «за» добудову кафе на місці громадської вбиральні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У центрі Луцька на місці громадської вбиральні збудують кафе з виставковою залою.Про це йшлося у середу, 24 квітня, під час сесії Луцькради.Нагадаємо, занедбаний громадський туалет на Театральному майдані Луцька, який за багато років не зміг довести до ладу попередній орендар, у листопаді 2017 року віддали в інші руки – фірмі «ЛУЦЬК ФУД СЕРВІС».Власницею і керівницею «ЛУЦЬК ФУД СЕРВІСУ» є. Як виявилося, Танзе – сестра дружини депутата Луцької міської ради. Цікаво, що «ЛУЦЬК ФУД СЕРВІС» отримало можливість орендувати інвестиційно привабливе приміщення без конкурсу Заступник мерарозповів, що представники міської ради неодноразово зустрічалися з орендарями. Результатом і став проект рішення.«Фірма дала нам звіт про проведення технічного обстеження вбиральні – будівля не придатна до нормальної експлуатації, проведення ремонтних робіт недоцільне через великі затрати. Побудувати нове легше, ніж ремонтувати старе. Зверху планують надбудувати кафе і вбиральню, площею не менше 70 «квадратів», яку передадуть громаді міста», - зауважив він.Натомість депутатвідзначила, що це – «ідеальний варіант того, як можна взяти землю з однією потребою, і використати його на інші потреби».До того ж, ще два роки тому обіцяли зробити ремонт громадської вбиральні, а не збудувати нове приміщення.Вона назвала проект рішення схемою того, як збудувати об'єкт в центрі міста, маючи більшість у міськраді.Окрім того, депутатнаголосив, що договір на реконструкцію дуже розмитий, немає чіткої площі після здачі приміщення тощо.Він запропонував продати приміщення громадської вбиральні та землю під нею прозоро через аукціон після закінчення договору оренди з «ЛУЦЬК ФУД СЕРВІСОМ».У підсумку, 22 депутати проголосували «за» добудову кафе на місці громадської вбиральні.

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