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На Волині прихильники Московського патріархату запевняють, що учасники Хресної ходи захопили церкву

На Волині прихильники Московського патріархату запевняють, що учасники Хресної ходи захопили церкву
Прихильники Московського патріархату запевняють, що учора, 24 квітня, у вечірню пору в селі Старі Кошари Ковельського району представники ПЦУ силою захопили храм.

Про це повідомляє Володимир-Волинська єпархія УПЦ (МП).

На переконання єпархії, після завершення анонсованої раніше Хресної ходи вулицями Ковеля представники ПЦУ відправилися в село Старі Кошари і за сприяння старости села Галини Шепшелей та місцевих активістів, "виламали двері і увірвалися до церкви".

У єпархії назвали прихильників ПЦУ "церковними рейдери", які грубо порушивши усі норми українського законодавства «Про свободу совісті і релігійні організації», захопили храм апостола Іоанна Богослова.

Нагадаємо, декілька днів тому прихильники Московського патріархату заблокували вхід до храму у Старих Кошарах, незважаючи на те, що церква юридично вже перейшла у ПЦУ.


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Теги: церква, ПЦУ, Старі Кошари, Волинь
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