На Волині прихильники Московського патріархату запевняють, що учасники Хресної ходи захопили церкву
Сьогодні, 14:37
Прихильники Московського патріархату запевняють, що учора, 24 квітня, у вечірню пору в селі Старі Кошари Ковельського району представники ПЦУ силою захопили храм.
Про це повідомляє Володимир-Волинська єпархія УПЦ (МП).
На переконання єпархії, після завершення анонсованої раніше Хресної ходи вулицями Ковеля представники ПЦУ відправилися в село Старі Кошари і за сприяння старости села Галини Шепшелей та місцевих активістів, "виламали двері і увірвалися до церкви".
У єпархії назвали прихильників ПЦУ "церковними рейдери", які грубо порушивши усі норми українського законодавства «Про свободу совісті і релігійні організації», захопили храм апостола Іоанна Богослова.
Нагадаємо, декілька днів тому прихильники Московського патріархату заблокували вхід до храму у Старих Кошарах, незважаючи на те, що церква юридично вже перейшла у ПЦУ.
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Про це повідомляє Володимир-Волинська єпархія УПЦ (МП).
На переконання єпархії, після завершення анонсованої раніше Хресної ходи вулицями Ковеля представники ПЦУ відправилися в село Старі Кошари і за сприяння старости села Галини Шепшелей та місцевих активістів, "виламали двері і увірвалися до церкви".
У єпархії назвали прихильників ПЦУ "церковними рейдери", які грубо порушивши усі норми українського законодавства «Про свободу совісті і релігійні організації», захопили храм апостола Іоанна Богослова.
Нагадаємо, декілька днів тому прихильники Московського патріархату заблокували вхід до храму у Старих Кошарах, незважаючи на те, що церква юридично вже перейшла у ПЦУ.
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