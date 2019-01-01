На Волині прихильники Московського патріархату запевняють, що учасники Хресної ходи захопили церкву





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На переконання єпархії, після завершення анонсованої раніше Хресної ходи вулицями Ковеля представники ПЦУ відправилися в село Старі Кошари і за сприяння старости села Галини Шепшелей та місцевих активістів, "виламали двері і увірвалися до церкви".



У єпархії назвали прихильників ПЦУ "церковними рейдери", які грубо порушивши усі норми українського законодавства «Про свободу совісті і релігійні організації», захопили храм апостола Іоанна Богослова.



Нагадаємо, декілька днів тому прихильники Московського патріархату заблокували вхід до храму у Старих Кошарах, незважаючи на те, що церква юридично вже перейшла у ПЦУ.





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