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Святкові зміни: із луцького автовокзалу відправлятимуть менше автобусів

Святкові зміни: із луцького автовокзалу відправлятимуть менше автобусів
Із луцької автостанції, що на Конякіна, у перший день Великодня виїжджатиме значно менше автобусів, ніж зазвичай.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у довідковій службі автовокзалу.

На автостанції попереджають про значні зміни у звичному розкладі відправлень. Зранку, 28 квітня, рейсів майже не буде. Поменшає виїздів на міжміські напрямки і впродовж дня.

Щоправда, точнішу інформацію диспетчери надати не можуть і радять слідкувати за розкладом на сайті у розділі "Онлайн табло" або ж звертатися за телефонами: +38(0332)24-60-47, +38(050) 433-99-75.

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Теги: автостанція, розклад, Луцьк
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