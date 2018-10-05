Святкові зміни: із луцького автовокзалу відправлятимуть менше автобусів





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у довідковій службі автовокзалу.



На автостанції попереджають про значні зміни у звичному розкладі відправлень. Зранку, 28 квітня, рейсів майже не буде. Поменшає виїздів на міжміські напрямки і впродовж дня.



Щоправда, точнішу інформацію диспетчери надати не можуть і радять слідкувати за розкладом на

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Із луцької автостанції, що на Конякіна, у перший день Великодня виїжджатиме значно менше автобусів, ніж зазвичай.Про цеповідомили у довідковій службі автовокзалу.На автостанції попереджають про значні зміни у звичному розкладі відправлень. Зранку, 28 квітня, рейсів майже не буде. Поменшає виїздів на міжміські напрямки і впродовж дня.Щоправда, точнішу інформацію диспетчери надати не можуть і радять слідкувати за розкладом на сайті у розділі "Онлайн табло" або ж звертатися за телефонами: +38(0332)24-60-47, +38(050) 433-99-75.

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