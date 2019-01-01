У Ковелі велосипедист потрапив під колеса автомобіля. ФОТО. ВІДЕО





"Через дощі та несприятливі погодні умови зростає ризик потрапляння в дорожньо-транспортні пригоди!



Будь ласка, бережіть одне одного, будьте уважні та обережні на дорогах. І обов’язково захистіть себе світловідбивними елементами в дощову погоду та темну пору доби!", - переконують патрульні.









Ковельчани, які стали свідками ДТП, також поділились світлинами у соцмережі на сторінці







З потеплінням на дороги масово виїхали велосипедисти. Тож усім учасникам дорожнього руху варто посилити увагу, аби зберегти власне здоров'я і життя, і тих, хто поряд. Один із випадків злісного порушення правил ДР, який мало не призвів до трагедії, зафіксував відеореєстратор.



- Прийшла весна і багато хто вже встиг пересісти на велосипед. Але слід не забувати про правила безпеки на дорозі. Щоб не траплялись такі ситуації як на відео. Бо зараз, на мій погляд, в Ковелі дуже багато проблем у водіїв через те, що велосипедисти неправильно рухаються по місту, а саме на перехрестях. Я маю на увазі, що перетинаючи пішохідний перехід, вони повинні переводити велосипед в руках, а не робити отак!, - йдеться у дописі Ковель Онлайн.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Фото з місця ДТП, що сталася 28 квітня у Ковелі на вулиці Відродження, розмістила прес-служба патрульної поліції на сторінці у Фейсбук , - пише КовельPost "Через дощі та несприятливі погодні умови зростає ризик потрапляння в дорожньо-транспортні пригоди!Будь ласка, бережіть одне одного, будьте уважні та обережні на дорогах. І обов’язково захистіть себе світловідбивними елементами в дощову погоду та темну пору доби!", - переконують патрульні.Ковельчани, які стали свідками ДТП, також поділились світлинами у соцмережі на сторінці Ковель Онлайн З потеплінням на дороги масово виїхали велосипедисти. Тож усім учасникам дорожнього руху варто посилити увагу, аби зберегти власне здоров'я і життя, і тих, хто поряд. Один із випадків злісного порушення правил ДР, який мало не призвів до трагедії, зафіксував відеореєстратор.- Прийшла весна і багато хто вже встиг пересісти на велосипед. Але слід не забувати про правила безпеки на дорозі. Щоб не траплялись такі ситуації як на відео. Бо зараз, на мій погляд, в Ковелі дуже багато проблем у водіїв через те, що велосипедисти неправильно рухаються по місту, а саме на перехрестях. Я маю на увазі, що перетинаючи пішохідний перехід, вони повинні переводити велосипед в руках, а не робити отак!, - йдеться у дописі Ковель Онлайн.

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