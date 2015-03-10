З-під магазину ритуальної атрибутики у Луцьку систематично крадуть квіти
Сьогодні, 15:45
Біля магазину ритуальної атрибутики «Пам’ятники Монумент» у Луцьку систематично крадуть квіти з клумби, яку облаштували власники салону.
«Щойно ми зачиняли офіс, як вправні людиська вирішували, що в них на грядках наші квіти будуть виглядати краще», – написала у Facebook власниця Інна Доротій.
Жінка розповіла, що ситуація повторюється постійно. За клумбою постійно доглядає її мама: висаджує квіти, скопує землю, поливає.
«Клумба створена для людей. Чужих людей. Для міста. Щоб тішила око і кожен міг помилуватись красою», – пише Інна.
Вперше територію під магазином обсадили дуже дорогими і відбірними квітами, які за тиждень покрали.
«Ми обурювались. Висаджували далі. Врешті я написала записку і прикріпила на табличку. Що хто вкраде, ще хоч одну квіточку, в того відсохнуть всі причандали. І взагалі, хай думають де красти. Бо все ж таки пам'ятники», – пише, що після цього злодійство припинилося, але не на довго.
Рецидив трапився у п'ятницю, 3 травня, зранку. Інна Доротій знову побачила, що над їх клумбою «похазяйнували» небайдужі.
«Люди? Ви точно люди? Для чого крадете? Поряд ринок. Там квіти за копійки продаються! Не пожалійте ту гривню і купіть! Ви ж злодії. Чому ви нищите прекрасне? Чому не цінуєте чужу працю? Чому важаєте, що хтось вам щось винен?» – обурюється жінка.
Додає, що на минулому тижні її мама якраз по-новому висадила квіточки на тому клаптику землі: «Перегрілась на сонці і потрапила в лікарню. І от в понеділок вона прийде і виявляється, що її труд марний?».
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«Щойно ми зачиняли офіс, як вправні людиська вирішували, що в них на грядках наші квіти будуть виглядати краще», – написала у Facebook власниця Інна Доротій.
Жінка розповіла, що ситуація повторюється постійно. За клумбою постійно доглядає її мама: висаджує квіти, скопує землю, поливає.
«Клумба створена для людей. Чужих людей. Для міста. Щоб тішила око і кожен міг помилуватись красою», – пише Інна.
Вперше територію під магазином обсадили дуже дорогими і відбірними квітами, які за тиждень покрали.
«Ми обурювались. Висаджували далі. Врешті я написала записку і прикріпила на табличку. Що хто вкраде, ще хоч одну квіточку, в того відсохнуть всі причандали. І взагалі, хай думають де красти. Бо все ж таки пам'ятники», – пише, що після цього злодійство припинилося, але не на довго.
Рецидив трапився у п'ятницю, 3 травня, зранку. Інна Доротій знову побачила, що над їх клумбою «похазяйнували» небайдужі.
«Люди? Ви точно люди? Для чого крадете? Поряд ринок. Там квіти за копійки продаються! Не пожалійте ту гривню і купіть! Ви ж злодії. Чому ви нищите прекрасне? Чому не цінуєте чужу працю? Чому важаєте, що хтось вам щось винен?» – обурюється жінка.
Додає, що на минулому тижні її мама якраз по-новому висадила квіточки на тому клаптику землі: «Перегрілась на сонці і потрапила в лікарню. І от в понеділок вона прийде і виявляється, що її труд марний?».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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