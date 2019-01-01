У лісі і біля дитсадка на Волині знайшли єврейські надгробки
Сьогодні, 14:45
Поблизу Ковеля у лісі виявили до десятка надгробків із могил єврейських поховань.
Про це у мережі Facebook повідомили у єврейській спільноті.
Відомо, що мацеви, як зазвичай називають надгробки із єврейських могил, знайшов місцевий житель Олександр. Він звернувся до єврейської общини повідомив, що знає, де в лісі лежать камені, дуже схожі на єврейські надгробки. Чоловік не помилився.
«Імовірно мацеви з єврейського кладовища міста Ковеля. Як вони там опинилися? Загадка», – йдеться у дописі.
Окрім такого масового скупчення кам’яних плит, Олександр розповів про ще одну, яка лежить в місті, просто таки біля паркану дитсадка. У спільноті цю інформацію підтвердили.
«Ми вже в цьому році плануємо черговий волонтерський десант, щоб перевезти старі єврейські надгробки в Ковель, де вже знаходяться сотні таких», – запевняють у єврейській спільноті.
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Про це у мережі Facebook повідомили у єврейській спільноті.
Відомо, що мацеви, як зазвичай називають надгробки із єврейських могил, знайшов місцевий житель Олександр. Він звернувся до єврейської общини повідомив, що знає, де в лісі лежать камені, дуже схожі на єврейські надгробки. Чоловік не помилився.
«Імовірно мацеви з єврейського кладовища міста Ковеля. Як вони там опинилися? Загадка», – йдеться у дописі.
Окрім такого масового скупчення кам’яних плит, Олександр розповів про ще одну, яка лежить в місті, просто таки біля паркану дитсадка. У спільноті цю інформацію підтвердили.
«Ми вже в цьому році плануємо черговий волонтерський десант, щоб перевезти старі єврейські надгробки в Ковель, де вже знаходяться сотні таких», – запевняють у єврейській спільноті.
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