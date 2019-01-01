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У лісі і біля дитсадка на Волині знайшли єврейські надгробки

У лісі і біля дитсадка на Волині знайшли єврейські надгробки
Поблизу Ковеля у лісі виявили до десятка надгробків із могил єврейських поховань.

Про це у мережі Facebook повідомили у єврейській спільноті.

Відомо, що мацеви, як зазвичай називають надгробки із єврейських могил, знайшов місцевий житель Олександр. Він звернувся до єврейської общини повідомив, що знає, де в лісі лежать камені, дуже схожі на єврейські надгробки. Чоловік не помилився.

«Імовірно мацеви з єврейського кладовища міста Ковеля. Як вони там опинилися? Загадка», – йдеться у дописі.

Окрім такого масового скупчення кам’яних плит, Олександр розповів про ще одну, яка лежить в місті, просто таки біля паркану дитсадка. У спільноті цю інформацію підтвердили.

«Ми вже в цьому році плануємо черговий волонтерський десант, щоб перевезти старі єврейські надгробки в Ковель, де вже знаходяться сотні таких», – запевняють у єврейській спільноті.

У лісі і біля дитсадка на Волині знайшли єврейські надгробки
У лісі і біля дитсадка на Волині знайшли єврейські надгробки
У лісі і біля дитсадка на Волині знайшли єврейські надгробки
У лісі і біля дитсадка на Волині знайшли єврейські надгробки
У лісі і біля дитсадка на Волині знайшли єврейські надгробки
У лісі і біля дитсадка на Волині знайшли єврейські надгробки


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Теги: Мацеви, надгробки, євреї, іудаїзм, релігія, Ковель, Волинь
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