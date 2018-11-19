Встановили особу жінки, яку знайшли у Луцьку біля річки
Сьогодні, 13:13
Особу жінки, яку днями знайшли непритомною біля Стиру, встановили. Нею виявилася 49-річна жителька Ківерцівського району.
Про це повідомили в секторі комунікації поліції Волині.
Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне тяжке тілесне ушкодження.
Наразі жінка у важкому стані, до тями так і не приходила. Потерпіла перебуває в палаті інтенсивної терапії у відділенні анестезіології Луцької міської клінічної лікарні під апаратом штучного дихання.
Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, 5 травня близько 20 години луцькі правоохоронці знайшли непритомну жінку на березі річки Стир, тоді правоохоронці просили громадян допомогти із ідентифікацією особи.
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Про це повідомили в секторі комунікації поліції Волині.
Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне тяжке тілесне ушкодження.
Наразі жінка у важкому стані, до тями так і не приходила. Потерпіла перебуває в палаті інтенсивної терапії у відділенні анестезіології Луцької міської клінічної лікарні під апаратом штучного дихання.
Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, 5 травня близько 20 години луцькі правоохоронці знайшли непритомну жінку на березі річки Стир, тоді правоохоронці просили громадян допомогти із ідентифікацією особи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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