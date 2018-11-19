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Встановили особу жінки, яку знайшли у Луцьку біля річки

Встановили особу жінки, яку знайшли у Луцьку біля річки
Особу жінки, яку днями знайшли непритомною біля Стиру, встановили. Нею виявилася 49-річна жителька Ківерцівського району.

Про це повідомили в секторі комунікації поліції Волині.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне тяжке тілесне ушкодження.

Наразі жінка у важкому стані, до тями так і не приходила. Потерпіла перебуває в палаті інтенсивної терапії у відділенні анестезіології Луцької міської клінічної лікарні під апаратом штучного дихання.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, 5 травня близько 20 години луцькі правоохоронці знайшли непритомну жінку на березі річки Стир, тоді правоохоронці просили громадян допомогти із ідентифікацією особи.

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Теги: Луцьк, поліція, розшук, ЛМКЛ, жінка, Стир
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