Від і до: почім на луцькому ринку молода картопля, огірки і зелена цибуля

На календарі – травень, за вікном – проливні дощі, а організм потребує сонечка, тепла і вітамінів. Коли перших два пункти поки здають позиції, то з природніми корисностями все набагато простіше. На прилавках магазинів і ринків досхочу зелені і фруктів, які в період весняного авітамінозу збагатять організм поживними речовинами і допоможуть легше перечекати погодну хандру.



Саме тому



За кілограм огірочків на Старому ринку просять від 20 до 30 гривень. Продавці пояснюють, що днями знову підняли ціни, які після великодніх свят навпаки мали б впасти. Це сталося у зв’язку із різким похолоданням, тому, ті овочі, що лежать давніше, – трохи дешевші.







Редиску ж продають на вагу та пучками. 100 грамів цього овоча вартують 3 гривні. За пучок, який, кажуть, «тільки з городу» просять 10-13 гривень.







Зелена цибулька здебільшого вартує 10 гривень за 100 грам. Кажуть, що хрумка і соковита, більше того – найвірніший «вбивця» усіх вірусів, які лютують у теперішню погоду.







Ціни на картоплю врожаю вже 2019 року стартують від 35–40 гривень за кілограм. На луцькому ринку продають її ще не так і багато, але вибрати є з чого. Пропонують різних розмірів, хоча здебільшого – маленьку. Продавці кажуть, що цьогоріч ціни на молоду картоплю дещо вищі, ніж зазвичай. Хоча, додають, ця тенденція стосується більшості овочів та фруктів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Саме тому Інформаційне агентство ВолиньPost навідалося на Центральний ринок Луцька, аби з'ясувати, у скільки місцевим обійдуться природні вітаміни.За кілограм огірочків на Старому ринку просять віддогривень. Продавці пояснюють, що днями знову підняли ціни, які після великодніх свят навпаки мали б впасти. Це сталося у зв’язку із різким похолоданням, тому, ті овочі, що лежать давніше, – трохи дешевші.Редиску ж продають на вагу та пучками. 100 грамів цього овоча вартуютьгривні. За пучок, який, кажуть, «тільки з городу» просятьгривень.Зелена цибулька здебільшого вартуєгривень за 100 грам. Кажуть, що хрумка і соковита, більше того – найвірніший «вбивця» усіх вірусів, які лютують у теперішню погоду.Ціни на картоплю врожаю вже 2019 року стартують від 35–40 гривень за кілограм. На луцькому ринку продають її ще не так і багато, але вибрати є з чого. Пропонують різних розмірів, хоча здебільшого – маленьку. Продавці кажуть, що цьогоріч ціни на молоду картоплю дещо вищі, ніж зазвичай. Хоча, додають, ця тенденція стосується більшості овочів та фруктів.

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