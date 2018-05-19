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Від і до: почім на луцькому ринку молода картопля, огірки і зелена цибуля

Від і до: почім на луцькому ринку молода картопля, огірки і зелена цибуля
На календарі – травень, за вікном – проливні дощі, а організм потребує сонечка, тепла і вітамінів. Коли перших два пункти поки здають позиції, то з природніми корисностями все набагато простіше. На прилавках магазинів і ринків досхочу зелені і фруктів, які в період весняного авітамінозу збагатять організм поживними речовинами і допоможуть легше перечекати погодну хандру.

Саме тому Інформаційне агентство ВолиньPost навідалося на Центральний ринок Луцька, аби з'ясувати, у скільки місцевим обійдуться природні вітаміни.

За кілограм огірочків на Старому ринку просять від 20 до 30 гривень. Продавці пояснюють, що днями знову підняли ціни, які після великодніх свят навпаки мали б впасти. Це сталося у зв’язку із різким похолоданням, тому, ті овочі, що лежать давніше, – трохи дешевші.

Від і до: почім на луцькому ринку молода картопля, огірки і зелена цибуля
Від і до: почім на луцькому ринку молода картопля, огірки і зелена цибуля
Від і до: почім на луцькому ринку молода картопля, огірки і зелена цибуля


Редиску ж продають на вагу та пучками. 100 грамів цього овоча вартують 3 гривні. За пучок, який, кажуть, «тільки з городу» просять 10-13 гривень.

Від і до: почім на луцькому ринку молода картопля, огірки і зелена цибуля


Зелена цибулька здебільшого вартує 10 гривень за 100 грам. Кажуть, що хрумка і соковита, більше того – найвірніший «вбивця» усіх вірусів, які лютують у теперішню погоду.

Від і до: почім на луцькому ринку молода картопля, огірки і зелена цибуля
Від і до: почім на луцькому ринку молода картопля, огірки і зелена цибуля


Ціни на картоплю врожаю вже 2019 року стартують від 35–40 гривень за кілограм. На луцькому ринку продають її ще не так і багато, але вибрати є з чого. Пропонують різних розмірів, хоча здебільшого – маленьку. Продавці кажуть, що цьогоріч ціни на молоду картоплю дещо вищі, ніж зазвичай. Хоча, додають, ця тенденція стосується більшості овочів та фруктів.

Від і до: почім на луцькому ринку молода картопля, огірки і зелена цибуля
Від і до: почім на луцькому ринку молода картопля, огірки і зелена цибуля

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Теги: Луцьк, ринок, ціни, від і до, зелень, полуниця, вітаміни, гроші
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