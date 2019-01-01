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У Луцьку чоловік викликав у сауну поліцію через оплачені, але не отримані секс-послуги

У Луцьку чоловік викликав у сауну поліцію через оплачені, але не отримані секс-послуги
У Луцьку в ніч на 8 травня чоловік викликав поліцію в так звані «теремнівські сауни» через те, що не отримав секс-послуги, за які заплатив.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.

У патрульній поліції підтвердили, що такий виклик і справді був.

Відомо, що чоловіка обурило те, що дівчата, з якими він розважався, взяли гроші за надання сексуальних послуг, утім не надали їх. Коли ж чоловік зателефонував на «102», то дівчата втекли. Залишилася лише одна, яка виявилася неповнолітньою.

Про інцидент повідомили батькам дівчини, які, приїхавши, віддали гроші чоловікові. Тож він відмовився писати заяву у поліцію.

До слова, чоловік, про якого йдеться, одружений.

За інформацією прес-служби патрульної поліції, ситуації, коли невдоволені чоловіки повідомляють, що їх «кинули» на гроші через замовлення секс-послуг, - для Луцька не рідкість. Найчастіше у поліцію звертаються чоловіки, які замовляють «полуничку» через інтернет, а в результаті її не отримують.

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Теги: секс, інтим, Луцьк, Теремнівські сауни, поліція
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