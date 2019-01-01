У Луцьку чоловік викликав у сауну поліцію через оплачені, але не отримані секс-послуги

У Луцьку в ніч на 8 травня чоловік викликав поліцію в так звані «теремнівські сауни» через те, що не отримав секс-послуги, за які заплатив.Про цестало відомо з власних джерел.У патрульній поліції підтвердили, що такий виклик і справді був.Відомо, що чоловіка обурило те, що дівчата, з якими він розважався, взяли гроші за надання сексуальних послуг, утім не надали їх. Коли ж чоловік зателефонував на «102», то дівчата втекли. Залишилася лише одна, яка виявилася неповнолітньою.Про інцидент повідомили батькам дівчини, які, приїхавши, віддали гроші чоловікові. Тож він відмовився писати заяву у поліцію.До слова, чоловік, про якого йдеться, одружений.За інформацією прес-служби патрульної поліції, ситуації, коли невдоволені чоловіки повідомляють, що їх «кинули» на гроші через замовлення секс-послуг, - для Луцька не рідкість. Найчастіше у поліцію звертаються чоловіки, які замовляють «полуничку» через інтернет, а в результаті її не отримують.