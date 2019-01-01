Підозрілий пакунок у прокуратурі Волині залишила скандальна активістка

Оксана Марищук.



Нагадаємо, на лінію 102 надійшло повідомлення про те, що



З'ясувалося, що пакунок в прокуратурі лишила скандально відома активістка, «пікетувальниця» прокуратури Оксана Марищук.



За попередньою інформацією, у пакеті знайшли подушки.



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