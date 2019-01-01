Підозрілий пакунок у прокуратурі Волині залишила скандальна активістка
Сьогодні, 12:32
Переполох у прокуратурі Волинської області 10 травня зробила скандальна активістка Оксана Марищук.
Нагадаємо, на лінію 102 надійшло повідомлення про те, що у приймальні громадян прокуратури Волині жінка залишила пакет. На місце події викликали вибухотехніків.
З'ясувалося, що пакунок в прокуратурі лишила скандально відома активістка, «пікетувальниця» прокуратури Оксана Марищук.
За попередньою інформацією, у пакеті знайшли подушки.
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Нагадаємо, на лінію 102 надійшло повідомлення про те, що у приймальні громадян прокуратури Волині жінка залишила пакет. На місце події викликали вибухотехніків.
З'ясувалося, що пакунок в прокуратурі лишила скандально відома активістка, «пікетувальниця» прокуратури Оксана Марищук.
За попередньою інформацією, у пакеті знайшли подушки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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