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Підозрілий пакунок у прокуратурі Волині залишила скандальна активістка

Підозрілий пакунок у прокуратурі Волині залишила скандальна активістка
Переполох у прокуратурі Волинської області 10 травня зробила скандальна активістка Оксана Марищук.

Нагадаємо, на лінію 102 надійшло повідомлення про те, що у приймальні громадян прокуратури Волині жінка залишила пакет. На місце події викликали вибухотехніків.

З'ясувалося, що пакунок в прокуратурі лишила скандально відома активістка, «пікетувальниця» прокуратури Оксана Марищук.

За попередньою інформацією, у пакеті знайшли подушки.
Підозрілий пакунок у прокуратурі Волині залишила скандальна активістка

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Теги: прокуратура
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