Ще діти, а вже наречені: на Волині реєструють шлюби із неповнолітніми
Сьогодні, 15:12
На Волині продовжують реєструвати шлюби із неповнолітніми. Здебільшого, хлопцям і дівчатам, які ще не досягли повноліття, але вже вирішили побратися, - 16 або 17 років.
Про це повідомили у Головному територіальному управлінні юстиції у Волинській області у відповідь на запит Інформаційного агентства ВолиньPost.
Як свідчать статистичні дані органів державної реєстрації актів цивільного стану в області, за 5 місяців цього року зареєстрували декілька шлюбів із неповнолітніми.
Здебільшого неповнолітні наречені – дівчата, і лише в одному випадку 18 років ще не виповнилося нареченому.
Зокрема, 1 шлюб – у Луцьку (нареченій – 17 років), 2 шлюби – у Рожищі (одній нареченій – 16, іншій - 17), у селищі Любешів – 1 шлюб (нареченій – 17 років), у селищі Ратне – 1 шлюб (нареченій – 17 років), у місті Горохів – 2 шлюби (16 років – нареченій, 17 років – нареченому).
Нагадаємо, на Волині суттєво поменшало шлюбів з іноземцями. Так, за 4 місяці 2019 року на Волині зареєстрували лише 7 шлюбів з іноземцями. Натомість за аналогічний період минулого року таких було аж в тричі більше – 21.
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Про це повідомили у Головному територіальному управлінні юстиції у Волинській області у відповідь на запит Інформаційного агентства ВолиньPost.
Як свідчать статистичні дані органів державної реєстрації актів цивільного стану в області, за 5 місяців цього року зареєстрували декілька шлюбів із неповнолітніми.
Здебільшого неповнолітні наречені – дівчата, і лише в одному випадку 18 років ще не виповнилося нареченому.
Зокрема, 1 шлюб – у Луцьку (нареченій – 17 років), 2 шлюби – у Рожищі (одній нареченій – 16, іншій - 17), у селищі Любешів – 1 шлюб (нареченій – 17 років), у селищі Ратне – 1 шлюб (нареченій – 17 років), у місті Горохів – 2 шлюби (16 років – нареченій, 17 років – нареченому).
Нагадаємо, на Волині суттєво поменшало шлюбів з іноземцями. Так, за 4 місяці 2019 року на Волині зареєстрували лише 7 шлюбів з іноземцями. Натомість за аналогічний період минулого року таких було аж в тричі більше – 21.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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