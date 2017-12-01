вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Ще діти, а вже наречені: на Волині реєструють шлюби із неповнолітніми

Ще діти, а вже наречені: на Волині реєструють шлюби із неповнолітніми
На Волині продовжують реєструвати шлюби із неповнолітніми. Здебільшого, хлопцям і дівчатам, які ще не досягли повноліття, але вже вирішили побратися, - 16 або 17 років.

Про це повідомили у Головному територіальному управлінні юстиції у Волинській області у відповідь на запит Інформаційного агентства ВолиньPost.

Як свідчать статистичні дані органів державної реєстрації актів цивільного стану в області, за 5 місяців цього року зареєстрували декілька шлюбів із неповнолітніми.

Здебільшого неповнолітні наречені – дівчата, і лише в одному випадку 18 років ще не виповнилося нареченому.

Зокрема, 1 шлюб – у Луцьку (нареченій – 17 років), 2 шлюби – у Рожищі (одній нареченій – 16, іншій - 17), у селищі Любешів – 1 шлюб (нареченій – 17 років), у селищі Ратне – 1 шлюб (нареченій – 17 років), у місті Горохів – 2 шлюби (16 років – нареченій, 17 років – нареченому).

Нагадаємо, на Волині суттєво поменшало шлюбів з іноземцями. Так, за 4 місяці 2019 року на Волині зареєстрували лише 7 шлюбів з іноземцями. Натомість за аналогічний період минулого року таких було аж в тричі більше – 21.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: шлюби, неповнолітні
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
ТОП найдивніших імен 2019 року для хлопчиків на Волині
За яку роботу на Волині готові платити від 15 до 30 тисяч: перелік вакансій
Важить 80 кілограмів і любить купатися: тигреняті Тріші з луцького зоопарку виповнився 1 рік. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У волинському лісництві «на гарячому» затримали бурштинокопачів
Сьогодні, 15:47
У Києві в квартирі знайшли тіла подружжя і виснажену маленьку дитину
Сьогодні, 15:20
Ще діти, а вже наречені: на Волині реєструють шлюби із неповнолітніми
Сьогодні, 15:12
У селищі на Волині півторарічна дитина зачинилась у квартирі
Сьогодні, 15:04
На Волині чоловік у гаражі облаштував міні-обсерваторію. ВІДЕО
Сьогодні, 14:42
Схожі новини
Поліцейські затримали молодика, який розбещував неповнолітніх Поліцейські затримали молодика, який розбещував неповнолітніх
23 січень, 13:43
На Одещині банда неповнолітніх вбила і пограбувала чоловіка На Одещині банда неповнолітніх вбила і пограбувала чоловіка
01 грудень, 2017, 15:14
На Волині контрабандисти використовують неповнолітніх для «оборудок» На Волині контрабандисти використовують неповнолітніх для «оборудок»
15 листопад, 2017, 09:39
У Луцьку спіймали понад 14 неповнолітніх за кермом У Луцьку спіймали понад 14 неповнолітніх за кермом
09 листопад, 2017, 15:04
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У місті на Волині автомобіль зніс електропору. ВІДЕО
Сьогодні, 16:30
 0
Як вирощують і чи безпечно їсти закарпатську полуницю. ВІДЕО
Сьогодні, 16:18
 0
У селі на Волині зіткнулись три автомобілі. ФОТО
Сьогодні, 16:06
 0
У моторошній аварії в Києві загинули військові
Сьогодні, 15:55
 0
У волинському лісництві «на гарячому» затримали бурштинокопачів
Сьогодні, 15:47
 0
Медіа
відео
1/8