Ще діти, а вже наречені: на Волині реєструють шлюби із неповнолітніми

На Волині продовжують реєструвати шлюби із неповнолітніми. Здебільшого, хлопцям і дівчатам, які ще не досягли повноліття, але вже вирішили побратися, - 16 або 17 років.Про це повідомили у Головному територіальному управлінні юстиції у Волинській області у відповідь на запитЯк свідчать статистичні дані органів державної реєстрації актів цивільного стану в області, за 5 місяців цього року зареєстрували декілька шлюбів із неповнолітніми.Здебільшого неповнолітні наречені – дівчата, і лише в одному випадку 18 років ще не виповнилося нареченому.Зокрема, 1 шлюб – у Луцьку (нареченій – 17 років), 2 шлюби – у Рожищі (одній нареченій – 16, іншій - 17), у селищі Любешів – 1 шлюб (нареченій – 17 років), у селищі Ратне – 1 шлюб (нареченій – 17 років), у місті Горохів – 2 шлюби (16 років – нареченій, 17 років – нареченому).Нагадаємо, на Волині суттєво поменшало шлюбів з іноземцями. Так, за 4 місяці 2019 року на Волині зареєстрували лише 7 шлюбів з іноземцями. Натомість за аналогічний період минулого року таких було аж в тричі більше – 21.