У Луцьку влаштують видовищні авто- і мотогонки

У Луцьку 21-22 червнявідбудеться наймаштабніша авто-мото-спортивна подія - змагання з дрег-рейсингу. Цьогоріч відбудеться аж чотири змагання.Про це повідомляють організатори.21 червня на глядачів чекають: по-перше, DDL-DRAG RACING DEVELOPMENT LEAGUE - Ліга розвитку дрегрейсингу, змагання для аматорів та будь-кого, хто має бажання взяти участь. По-друге, Чемпіонат Спілки Клубів UDRF - Української Дрег-Рейсинг Федерації. Це багатоетапне змагання, яке охоплює всю Україну, для більш професійно підготовлених машин.22 червня - основний день змагань, коли відбудуться Чемпіонат України з мото дрег-рейсингу та вже відома луччанам Професійна Українська дрег-рейсинг серія PRO UDRS, BELSHINA DRAGRACING PRO COMPETITIONS OF UKRAINE. Завдяки співпраці Вінницької федерації дрегрейсингу та дріфту та Президента федераціїз командуваням Повітряних сил України і Луцькою міською радою, Професійна Українська дрег-рейсинг серія PROUDRS, комерційна назва BELSHINA DRAGRACING PRO COMPETITIONS OF UKRAINE, вдруге пройде у Луцьку.В Україні є дрегстери потужністю від 1000 до 4000 кінських сил з розгоном до першої сотні 0.8 секунди та з набором швидкості до 350 кілометрів на годину. Лучани мали змогу бачити ці машини минулоріч. Луцьк дуже сподобався пілотам не тільки з України, але й чемпіону Німеччини, Польщі, тому він знову планує приїхати на змагання та запросити з собою своїх співкомандників. Також понад 50 ТОП пілотів завітають на другий етап у Луцьк. На PROUDRS спортсмени змагатимуться у п’яти класах автомобілів та трьох класах мотоциклів. Отже, вісім класів та потужна боротьба в кожному класі очікують глядачів.Разом з неймовірними стартами дрегстерів, прогрівом гуми, запеклою боротьбою глядачів чекає дріфт та стантрайдинг-шоу. Буде виділена спеціальна площадка і кожен глядач за невелику плату зможе відчути, що таке Дріфт, сидячи біля пілота. Організатори змагань побудують на аеродромі VIP-трибуни на 300 посадкових місць, створять Парк Сервісу для пілотів, побудують 20-метрову сцену. Буде встановлено великий екран 6х4 м. Понад 150 бетонних блоків та 4 кілометри міцного паркану забезпечать безпеку глядачів на змаганні.До десятої річниці проведення змагань в Україні VFDD приготувала розіграші цінних призів. Будь-хто зможе отримати шанс виграти один з 10 цінних призів під час відкриття. Основний приз - IPONE XS MAX! Головне попередньо купити квиток та стати учасником розіграшу! Квитки можна придбати за номером: (063) 730-30-30.