На Тернопільщині через свічку в труні дитина опинилася в реанімації
Сьогодні, 15:27
У селі Лановецького району Тернопільської області у будинку, де стояла труна сталася пожежа через свічку. В результаті постраждав 10-річний хлопчик.
Про це повідомляє прес-служба Нацполіції Тернопільщини.
Поліція зазначає, що у будинку готувалися до похорону померлого та запалили свічку в труні. Коли зранку родичі вийшли з будинку то не помітили, що свічка догоріла. Після цього одразу спалахнула пожежа.
У момент пожежі в сусідній кімнаті спав 10-річний хлопчик, який внаслідок пожежі отримав пошкодження тулуба, стегна, спини та верхніх дихальних шляхів. Із опіками третього ступеня дитину шпиталізували до реанімаційного відділення. Його життю нічого не загрожує.
Правоохоронці внесли відомості про пожежу в ЄРДР за статтею "Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки".
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Про це повідомляє прес-служба Нацполіції Тернопільщини.
Поліція зазначає, що у будинку готувалися до похорону померлого та запалили свічку в труні. Коли зранку родичі вийшли з будинку то не помітили, що свічка догоріла. Після цього одразу спалахнула пожежа.
У момент пожежі в сусідній кімнаті спав 10-річний хлопчик, який внаслідок пожежі отримав пошкодження тулуба, стегна, спини та верхніх дихальних шляхів. Із опіками третього ступеня дитину шпиталізували до реанімаційного відділення. Його життю нічого не загрожує.
Правоохоронці внесли відомості про пожежу в ЄРДР за статтею "Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки".
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