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«Не для себе стараюсь, для Волині»: облрада не прийняла звіт Савченка

«Не для себе стараюсь, для Волині»: облрада не прийняла звіт Савченка
Голова Волинської облдержадміністрації Олександр Савченко відзвітував про роботу, виконану у 2018 році.

Звіт з питань виконання бюджету, програм соціально-економічного та культурного розвитку територій і делегованих повноважень очільник області озвучив 16 травня під час сесії Волиньради.

На початку звіту Савченко зауважив, що головне у його роботі – бюджетна політика. У пріоритеті – наповнення бюджету.

За словами Савченка, за 2018 рік до загального і спеціального фондів бюджету надійшло понад 15 мільярдів гривень або 96,7% від запланованого за рік. За темпами росту надходжень єдиного податку Волинь – на першому місці в Україні, на третьому – за рівнем плати за землю і на четвертому – за податком на доходи фізичних осіб.
Окрім того, очільник області розповів про державні трансферти, діяльність в напрямку децентралізації, виконання регіональних програм тощо.

Олександр Савченко, відповідаючи на запитання щодо втілення регіональних програм, зауважив, що, незважаючи на те, що здебільшого усі регіональні програми приймали з правками облради, використали 96% від загального обсягу фінансування програм.

«Не для себе стараюсь, для Волині», - запевнив Савченко.

За 2018 рік, за його інформацією, в області створили 11 ОТГ.
Під час звіту у депутатів облради було чимало запитань до Олександра Савченка. Зокрема, Анатолій Вітів запитав, чому не звільнена з посади голова Іваничівської РДА Лілія Кревська, якій висловили недовіру.

«Я просив би говорити тільки конкретну інформацію… Я особисто виїжджав, говорив з депутатами… Але я не звільняю і не призначаю. Це робить Президент України, незалежно від прізвища», - прокоментував Савченко.

Зауваження і запитання до звіту мали і депутати Юрій Ройко, Михайло Імберовський, Сергій Слабенко.

Депутат Олександр Омельчук запитав про підпал техніки у Підгайцях, що належить голові ОТГ Юрію Семенюку. Зокрема, Омельчук поцікавився, чому Олександр Савченко вважає причетною до цього злочину партію «УКРОП».

«В Підгайцях був конфлікт між головою ОТГ і 10 членами, які перейшли з «УКРОПу». Там була ще і бійка. В мене були підстави сказати, що там є такий слід. Якщо ви вважаєте, що я образив «УКПРОП», то я вибачаюся. А все інше скаже слідство. Можливо, і я буду працювати в слідстві, то я скажу», - висловився на це Савченко.

Питали депутати, для прикладу, коли почнуть будувати школу у Стобихівці.

Обранець громади Святослав Кравчук зауважив, що Президент запевняв, що Савченко наведе порядок в області з бурштином. Утім, на переконання Кравчука, цього не сталося. Тож Кравчук запитав, як Савченко оцінює роботу «Волиньприродресурсу».

Сергій Сівак подякував Савченку за ґрунтовний звіт. Але, на його думку, він поданий дещо у «рожевих тонах».

Зрештою, за взяття до відома звіту проголосували лише 16 депутатів, тож рішення не прийняли.

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Теги: Волиньрада, Савченко, Волинь, звіт, сесія
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