Перейменували село на Волині





Таке рішення прийняли 16 травня під час сесії Волиньради.



Проект рішення про перейменування села Старий Чорторийськ Маневицького району винесли на розгляд, підтримавши ініціативу жителів села щодо перейменування.



Населений пункт перейменували на Чорторийськ. Відповідні висновки щодо назви отримали від Українського інституту національної пам’яті та у музейних установах.



За перейменування проголосували 40 депутатів Волиньради.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Село старий Чорторийськ Маневицького району перейменували.Таке рішення прийняли 16 травня під час сесії Волиньради.Проект рішення про перейменування села Старий Чорторийськ Маневицького району винесли на розгляд, підтримавшиНаселений пункт перейменували на Чорторийськ. Відповідні висновки щодо назви отримали від Українського інституту національної пам’яті та у музейних установах.За перейменування проголосували 40 депутатів Волиньради.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію