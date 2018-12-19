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Перейменували село на Волині

Перейменували село на Волині
Село старий Чорторийськ Маневицького району перейменували.

Таке рішення прийняли 16 травня під час сесії Волиньради.

Проект рішення про перейменування села Старий Чорторийськ Маневицького району винесли на розгляд, підтримавши ініціативу жителів села щодо перейменування.

Населений пункт перейменували на Чорторийськ. Відповідні висновки щодо назви отримали від Українського інституту національної пам’яті та у музейних установах.

За перейменування проголосували 40 депутатів Волиньради.

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Теги: Чорторийськ, Волинь, район
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Коментарі 7
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Краще звучало б Рийськ.
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Мезьвичі
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Мезьвичі
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А то нічого, що згідно Переліку населених пунктів, віднесених до зон радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів УРСР від 23 липня 1991 року N 106 до зони гарантовоного добровільного відселення віднесене саме село Старий Чорторийськ Маневицького району. То що виходить, що мешканці перейменованого населеного пункту не проживають на території, що постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи? Історичні імпотенти та двієшники, блін, Мезьва рулить
Відповісти
А то нічого, що згідно Переліку населених пунктів, віднесених до зон радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів УРСР від 23 липня 1991 року N 106 до зони гарантовоного добровільного відселення віднесене саме село Старий Чорторийськ Маневицького району. То що виходить, що мешканці перейменованого населеного пункту не проживають на території, що постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи? Історичні імпотенти та двієшники, блін, Мезьва рулить
Відповісти
А то нічого, що згідно Переліку населених пунктів, віднесених до зон радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів УРСР від 23 липня 1991 року N 106 до зони гарантовоного добровільного відселення віднесене саме село Старий Чорторийськ Маневицького району. То що виходить, що мешканці перейменованого населеного пункту не проживають на території, що постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи? Історичні імпотенти та двієшники, блін, Мезьва рулить
Відповісти
А то нічого, що згідно Переліку населених пунктів, віднесених до зон радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів УРСР від 23 липня 1991 року N 106 до зони гарантовоного добровільного відселення віднесене саме село Старий Чорторийськ Маневицького району. То що виходить, що мешканці перейменованого населеного пункту не проживають на території, що постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи? Історичні імпотенти та двієшники, блін, Мезьва рулить
Відповісти
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