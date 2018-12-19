Перейменували село на Волині
Сьогодні, 13:55
Село старий Чорторийськ Маневицького району перейменували.
Таке рішення прийняли 16 травня під час сесії Волиньради.
Проект рішення про перейменування села Старий Чорторийськ Маневицького району винесли на розгляд, підтримавши ініціативу жителів села щодо перейменування.
Населений пункт перейменували на Чорторийськ. Відповідні висновки щодо назви отримали від Українського інституту національної пам’яті та у музейних установах.
За перейменування проголосували 40 депутатів Волиньради.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Таке рішення прийняли 16 травня під час сесії Волиньради.
Проект рішення про перейменування села Старий Чорторийськ Маневицького району винесли на розгляд, підтримавши ініціативу жителів села щодо перейменування.
Населений пункт перейменували на Чорторийськ. Відповідні висновки щодо назви отримали від Українського інституту національної пам’яті та у музейних установах.
За перейменування проголосували 40 депутатів Волиньради.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 7
Краще звучало б Рийськ.
Мезьвичі
Мезьвичі
А то нічого, що згідно Переліку населених пунктів, віднесених до зон радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів УРСР від 23 липня 1991 року N 106 до зони гарантовоного добровільного відселення віднесене саме село Старий Чорторийськ Маневицького району. То що виходить, що мешканці перейменованого населеного пункту не проживають на території, що постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи? Історичні імпотенти та двієшники, блін, Мезьва рулить
А то нічого, що згідно Переліку населених пунктів, віднесених до зон радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів УРСР від 23 липня 1991 року N 106 до зони гарантовоного добровільного відселення віднесене саме село Старий Чорторийськ Маневицького району. То що виходить, що мешканці перейменованого населеного пункту не проживають на території, що постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи? Історичні імпотенти та двієшники, блін, Мезьва рулить
А то нічого, що згідно Переліку населених пунктів, віднесених до зон радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів УРСР від 23 липня 1991 року N 106 до зони гарантовоного добровільного відселення віднесене саме село Старий Чорторийськ Маневицького району. То що виходить, що мешканці перейменованого населеного пункту не проживають на території, що постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи? Історичні імпотенти та двієшники, блін, Мезьва рулить
А то нічого, що згідно Переліку населених пунктів, віднесених до зон радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів УРСР від 23 липня 1991 року N 106 до зони гарантовоного добровільного відселення віднесене саме село Старий Чорторийськ Маневицького району. То що виходить, що мешканці перейменованого населеного пункту не проживають на території, що постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи? Історичні імпотенти та двієшники, блін, Мезьва рулить
Останні новини
Волинських освітян і науковців відзначать преміями. СПИСОК
Сьогодні, 14:15
Обрали нову директорку Волинського краєзнавчого музею
Сьогодні, 14:04
Перейменували село на Волині
Сьогодні, 13:55
На Волині діють «мобільні групи» для релігійних заколотів
Сьогодні, 13:37
6-річна дівчинка отруїлась чадним газом
Сьогодні, 13:29