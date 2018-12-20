Волинських освітян і науковців відзначать преміями. СПИСОК

Депутатська більшість Волинської облради прийняла рішення про нагородення преміями освітях.Про це стало відомо під час засідання постійної комісії Волинської обласної ради з питань освіти, науки, інформаційного простору, культури та мови, національного і духовного розвитку, сім’ї, молоді, спорту та туризму.У 2019 році обласною премією за заслуги у сфері науки відзначать:- професора кафедри міжнародних економічних відносин Луцького національного технічного університету, доктора економічних наук- професора, завідувача кафедри експериментальної фізики та інформаційно-вимірювальних технологій Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, доктора фізико-математичних наук Сергія Федосова.Премію Верховної Ради України педагогічним працівникам загальноосвітніх, професійно-технічних, дошкільних та позашкільних навчальних закладів отримають:- вчитель історії Володимир-Волинської гімназії імені Олександра Цинкаловського- директор загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів міста Берестечка- заступник директора з навчально-виховної роботи НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-гімназія» № 2 міста Каменя-Каширського Лариса Лисюк;- учитель української мови та літератури НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-ліцей» № 1 імені Є. Шабліовського міста Каменя-Каширського- старший тренер-викладач відділення легкої атлетики Ківерцівської ДЮСШ- учитель біології опорного навчального закладу «Дубівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Дубівської сільської ради Ковельського району Волинської області»- директор опорного навчального закладу НВК «Локачинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – гімназія»- директор комунального закладу загальної середньої освіти «Луцький ліцей № 3 Луцької міської ради Волинської області»- директор Підгайцівського НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів – гімназія»- вчитель географії та екології загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів села Кукли Маневицького району Волинської області- директор НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 – гімназія імені В. Газіна» селища Ратне- директор Комунального опорного навчального закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 міста Рожище»- директор комунального опорного закладу «Купичівський ліцей» Турійського району Волинської області- учитель основ здоров’я опорного закладу НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – гімназія» селища Шацьк Ольга Кропивник.