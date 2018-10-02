Знайшли дівчину з Волині, яка пішла на шкільний автобус і зникла безвісти
Сьогодні, 10:15
Жительку села Руда Любомльського району, школярку Марію Мордун, яка зникла 15 травня, пішовши на шкільний автобус, знайшли. Дитина втекла з дому через конфлікт з мамою.
Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost повідомила начальник сектору ювенальної превенції поліції Волині Інна Остапович.
За її словами, дівчину знайшли ще учора, 16 травня. З’ясували, що дитина мала непорозуміння з батьками, тож таким чином висловила свій протест. Вона ночувала на вокзалі, а тоді поїхала в Ковель. Там вона зателефонувала знайомому, щоб зустрітися. Хлопець же, вже знаючи, що його знайому розшукують, і повідомив у поліцію.
Наразі поліцейські встановлюють причини і умови, чому дівчина залишила місце проживання. Відомо, що дівчинка втекла з дому вже не вперше. А її тата вже притягували до відповідальності за неналежне виховання доньки. Тепер же знову залучать відповідні служби, аби надати сім’ї і дитині необхідну допомогу, а ситуації – належну оцінку.
До слова, у сім’ї, в якій росте дівчина, – п’ятеро дітей.
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Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost повідомила начальник сектору ювенальної превенції поліції Волині Інна Остапович.
За її словами, дівчину знайшли ще учора, 16 травня. З’ясували, що дитина мала непорозуміння з батьками, тож таким чином висловила свій протест. Вона ночувала на вокзалі, а тоді поїхала в Ковель. Там вона зателефонувала знайомому, щоб зустрітися. Хлопець же, вже знаючи, що його знайому розшукують, і повідомив у поліцію.
Наразі поліцейські встановлюють причини і умови, чому дівчина залишила місце проживання. Відомо, що дівчинка втекла з дому вже не вперше. А її тата вже притягували до відповідальності за неналежне виховання доньки. Тепер же знову залучать відповідні служби, аби надати сім’ї і дитині необхідну допомогу, а ситуації – належну оцінку.
До слова, у сім’ї, в якій росте дівчина, – п’ятеро дітей.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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