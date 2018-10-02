Знайшли дівчину з Волині, яка пішла на шкільний автобус і зникла безвісти

Жительку села Руда Любомльського району, школярку, яка. Дитина втекла з дому через конфлікт з мамою.Про це у коментаріповідомила начальник сектору ювенальної превенції поліції ВолиніЗа її словами, дівчину знайшли ще учора, 16 травня. З’ясували, що дитина мала непорозуміння з батьками, тож таким чином висловила свій протест. Вона ночувала на вокзалі, а тоді поїхала в Ковель. Там вона зателефонувала знайомому, щоб зустрітися. Хлопець же, вже знаючи, що його знайому розшукують, і повідомив у поліцію.Наразі поліцейські встановлюють причини і умови, чому дівчина залишила місце проживання. Відомо, що дівчинка втекла з дому вже не вперше. А її тата вже притягували до відповідальності за неналежне виховання доньки. Тепер же знову залучать відповідні служби, аби надати сім’ї і дитині необхідну допомогу, а ситуації – належну оцінку.До слова, у сім’ї, в якій росте дівчина, – п’ятеро дітей.