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Знайшли дівчину з Волині, яка пішла на шкільний автобус і зникла безвісти

Знайшли дівчину з Волині, яка пішла на шкільний автобус і зникла безвісти
Жительку села Руда Любомльського району, школярку Марію Мордун, яка зникла 15 травня, пішовши на шкільний автобус, знайшли. Дитина втекла з дому через конфлікт з мамою.

Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost повідомила начальник сектору ювенальної превенції поліції Волині Інна Остапович.

За її словами, дівчину знайшли ще учора, 16 травня. З’ясували, що дитина мала непорозуміння з батьками, тож таким чином висловила свій протест. Вона ночувала на вокзалі, а тоді поїхала в Ковель. Там вона зателефонувала знайомому, щоб зустрітися. Хлопець же, вже знаючи, що його знайому розшукують, і повідомив у поліцію.

Наразі поліцейські встановлюють причини і умови, чому дівчина залишила місце проживання. Відомо, що дівчинка втекла з дому вже не вперше. А її тата вже притягували до відповідальності за неналежне виховання доньки. Тепер же знову залучать відповідні служби, аби надати сім’ї і дитині необхідну допомогу, а ситуації – належну оцінку.

До слова, у сім’ї, в якій росте дівчина, – п’ятеро дітей.

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Теги: Марія Мордун, Інна Остапович, розшук, зникнення, Волинь, шкільний автобус
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