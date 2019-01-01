«Знищує все на своєму шляху»: зі сміттєзвалища на Волині витікає отруйний фільтрат
Сьогодні, 16:52
На сміттєзвалищі, що у Княгининівській громаді, витікає небезпечний фільтрат.
Про це у спільноті Княгининівській громаді повідомила Юлія Герасимюк.
«В одному фото вся сутність фільтрату. Він знищує все на своєму шляху. З трави стало сіно, з дерева - сухе гілля», – йдеться у дописі.
«Уявіть, що робить отруйний фільтрат з водою та грунтом. Думаю всім зрозуміло, що мова йде про сміттєзвалище, яке в Княгининівській громаді.
Там постійно витікає клятий фільтрат і труїть нас, буквально», – резюмувала Юлія Герасимюк.
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Про це у спільноті Княгининівській громаді повідомила Юлія Герасимюк.
«В одному фото вся сутність фільтрату. Він знищує все на своєму шляху. З трави стало сіно, з дерева - сухе гілля», – йдеться у дописі.
«Уявіть, що робить отруйний фільтрат з водою та грунтом. Думаю всім зрозуміло, що мова йде про сміттєзвалище, яке в Княгининівській громаді.
Там постійно витікає клятий фільтрат і труїть нас, буквально», – резюмувала Юлія Герасимюк.
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