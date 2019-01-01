«Знищує все на своєму шляху»: зі сміттєзвалища на Волині витікає отруйний фільтрат

На сміттєзвалищі, що у Княгининівській громаді, витікає небезпечний фільтрат.Про це у спільноті Княгининівській громаді повідомила«В одному фото вся сутність фільтрату. Він знищує все на своєму шляху. З трави стало сіно, з дерева - сухе гілля», – йдеться у дописі.«Уявіть, що робить отруйний фільтрат з водою та грунтом. Думаю всім зрозуміло, що мова йде про сміттєзвалище, яке в Княгининівській громаді.Там постійно витікає клятий фільтрат і труїть нас, буквально», – резюмувала Юлія Герасимюк.