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«Знищує все на своєму шляху»: зі сміттєзвалища на Волині витікає отруйний фільтрат

«Знищує все на своєму шляху»: зі сміттєзвалища на Волині витікає отруйний фільтрат
На сміттєзвалищі, що у Княгининівській громаді, витікає небезпечний фільтрат.

Про це у спільноті Княгининівській громаді повідомила Юлія Герасимюк.

«В одному фото вся сутність фільтрату. Він знищує все на своєму шляху. З трави стало сіно, з дерева - сухе гілля», – йдеться у дописі.

«Уявіть, що робить отруйний фільтрат з водою та грунтом. Думаю всім зрозуміло, що мова йде про сміттєзвалище, яке в Княгининівській громаді.

Там постійно витікає клятий фільтрат і труїть нас, буквально», – резюмувала Юлія Герасимюк.
«Знищує все на своєму шляху»: зі сміттєзвалища на Волині витікає отруйний фільтрат

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Теги: фільтрат, Волинь
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