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Зник лучанин: родина благає допомогти в пошуку

Зник лучанин: родина благає допомогти в пошуку
Зник лучанин Жайворон Ігор Володимирович 24 грудня 1974 року народження.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомила сестра зниклого Юлія Жайворон.

За інформацією родичів, чоловік вийшов з дому на вулиці Конякіна 16 травня приблизно о 20 годині і не повернувся.

Ігор Жайворон на момент зникнення юув одягнений в білу футболку і зелені шорти.

"Людина душевнохвора, але не агресивна. Дуже прошу усіх, хто бачив, телефонувати за номером 0997038456", - просить сестра зниклого.

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Теги: Ігор Жайворон, зникнення, розшук, Луцьк
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