Зник лучанин: родина благає допомогти в пошуку
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Зник лучанин Жайворон Ігор Володимирович 24 грудня 1974 року народження.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомила сестра зниклого Юлія Жайворон.
За інформацією родичів, чоловік вийшов з дому на вулиці Конякіна 16 травня приблизно о 20 годині і не повернувся.
Ігор Жайворон на момент зникнення юув одягнений в білу футболку і зелені шорти.
"Людина душевнохвора, але не агресивна. Дуже прошу усіх, хто бачив, телефонувати за номером 0997038456", - просить сестра зниклого.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомила сестра зниклого Юлія Жайворон.
За інформацією родичів, чоловік вийшов з дому на вулиці Конякіна 16 травня приблизно о 20 годині і не повернувся.
Ігор Жайворон на момент зникнення юув одягнений в білу футболку і зелені шорти.
"Людина душевнохвора, але не агресивна. Дуже прошу усіх, хто бачив, телефонувати за номером 0997038456", - просить сестра зниклого.
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