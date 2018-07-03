Зник лучанин: родина благає допомогти в пошуку

Жайворон Ігор Володимирович 24 грудня 1974 року народження.



Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомила сестра зниклого Юлія Жайворон.



За інформацією родичів, чоловік вийшов з дому на вулиці Конякіна 16 травня приблизно о 20 годині і не повернувся.



Ігор Жайворон на момент зникнення юув одягнений в білу футболку і зелені шорти.



"Людина душевнохвора, але не агресивна. Дуже прошу усіх, хто бачив, телефонувати за номером 0997038456", - просить сестра зниклого.

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