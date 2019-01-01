Розповіли, як у Луцьку можна виграти 10 тисяч доларів у телешоу

У Луцьку презентували проект LUTSK CHALLENGE AWARDS з призом у 10 тисяч доларів.

У Луцьку презентували проект LUTSK CHALLENGE AWARDS з призом у 10 тисяч доларів.Про це йшлося у вівторок, 21 травня.Американський благодійний фонд Глобального миру та розвитку (GPD Trust) спільно з ГО «Молодіжна Платформа» започаткували цей проект. Представниця GPD Trustзауважила, що це конкурс проектів для громадських ініціатив та організацій, що має на меті підтримати розвиток локальної спільноти та громадського руху Луцька підтримав Фонд глобального миру та розвитку.«Сподіваюся, що надалі таких проектів буде більше. Волинь – це перший крок. Якщо його успішно організують, його впроваджуватимуть і в інших областях», - відзначила вона.За словами очільника ГО «Молодіжна платформа», перший етап проекту – подача заявок, що триватиме до 4 червня. Актуальність ідеї для громади та відповідність пріорітетам визначатиме спеціальне журі, що відбере 10 найкращих робіт. Участь у проекті можуть взяти лише громадські організації.«Усе будуть оцінювати члени журі з точки зору креативності, сталості, бюджету. Далі найкращі проекти підуть на пітчинг, де можна буде проголосувати за проекти живими грошима. Таким чином ми будемо мотивувати людей давати кошти на гідні проекти, що роблять за кордоном. Коли люди голосують власною кишенею, за такими проектами цікаво слідкувати», - розповів Ткачук. На етап пітчингу обіцяють запросити відомого спікера, що виступить з мотиваційною лекцією.Третій етап проекту – безпосередньо телешоу. Чотири проекти, що будуть у фіналі, пройдуть «краш-тест». Комісія з трьох експертів визначить переможця, який отримає 10 000 доларів. Фінал відбудеться 26 червня. Цікаво, що три конкурсні роботи відберуть за допомогою пітчингу, ще одну – шляхом голосування у соцмережах.«Думаю, що переможець, який отримає 10 тисяч доларів, окрім грошей та презентацій, зможе втілити проект і надалі отримати фінансування. Ми шукаємо проект, який в майбутньому зможе розвиватися», - додала Олеся Ніколайчук.Проект-переможець повинні втілити до 31 жовтня 2019 року. Однак телеканал для трансляції фінального етапу - телешоу - поки не обрали.