Нардеп Ігор Лапін подав рапорт на звільнення зі Збройних сил України

Ігор Лапін, який прикомандирований до Верховної Ради України з Збройних Сил України – подав рапорт на звільнення.



Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі



«Я, капітан Лапін Ігор Олександрович, військовослужбовець 24 окремого батальйону територіальної оборони оперативного командування «Південь» Сухопутних військ Збройних Сил України, наказом Міністра оборони України (по особовому складу) від 21.11.2014 №694 прикомандирований до Верховної Ради України, як народний депутат України, із залишенням на військовій службі. Прошу Вас звільнити мене з лав Збройних Сил України відповідно до Указу Президента України від 14.01.2015 №15 «Про часткову мобілізацію», – йдеться в опублікованому рапорті.



Окрім того, в документі зазначається, що Ігор Лапін підписувати контракт не бажає.



Нагадаємо, Ігор Лапін пішов добровольцем на війну та був мобілізований з червня 2014 року. Тоді, Лапін, за позивним «Зола», виконував обов’язки командира 2-ї штормової роти “Захід” добровольчого батальйону «Айдар».



Відзначився при проведенні бойових операцій під м. Металіст, с. Георгіївка, м. Лутугіне,с. Красний Яр, с. Вергунський роз’їзд. Отримав контузії і поранення під Луганським аеоропортом.



Відзначений нагородами:



Орден Богдана Хмельницького III ступеня (26 грудня 2014) — за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі;



Відзнака Президента України — ювілейна медаль «25 років незалежності України» (2016);



Відзнака Головного управління розвідки Міністерства оборони України «За сприяння воєнній розвідці України» І ступеня;



Відзнака Головного управління розвідки Міністерства оборони України «За сприяння воєнній розвідці України» ІІ ступеня;



Відзнака Головного управління розвідки Міністерства оборони України «Євген Березняк»;



Нагороджений вогнепальною зброєю від Міністравнутрішніх справ України.



У листопаді 2014 року, після обрання лучанами народним депутатом, Ігор Лапін був прикомандирований до ВРУ.





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