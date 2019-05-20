Нардеп Ігор Лапін подав рапорт на звільнення зі Збройних сил України
Сьогодні, 21:15
Народний депутат України Ігор Лапін, який прикомандирований до Верховної Ради України з Збройних Сил України – подав рапорт на звільнення.
Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук, - пише ВАР.
«Я, капітан Лапін Ігор Олександрович, військовослужбовець 24 окремого батальйону територіальної оборони оперативного командування «Південь» Сухопутних військ Збройних Сил України, наказом Міністра оборони України (по особовому складу) від 21.11.2014 №694 прикомандирований до Верховної Ради України, як народний депутат України, із залишенням на військовій службі. Прошу Вас звільнити мене з лав Збройних Сил України відповідно до Указу Президента України від 14.01.2015 №15 «Про часткову мобілізацію», – йдеться в опублікованому рапорті.
Окрім того, в документі зазначається, що Ігор Лапін підписувати контракт не бажає.
Нагадаємо, Ігор Лапін пішов добровольцем на війну та був мобілізований з червня 2014 року. Тоді, Лапін, за позивним «Зола», виконував обов’язки командира 2-ї штормової роти “Захід” добровольчого батальйону «Айдар».
Відзначився при проведенні бойових операцій під м. Металіст, с. Георгіївка, м. Лутугіне,с. Красний Яр, с. Вергунський роз’їзд. Отримав контузії і поранення під Луганським аеоропортом.
Відзначений нагородами:
Орден Богдана Хмельницького III ступеня (26 грудня 2014) — за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі;
Відзнака Президента України — ювілейна медаль «25 років незалежності України» (2016);
Відзнака Головного управління розвідки Міністерства оборони України «За сприяння воєнній розвідці України» І ступеня;
Відзнака Головного управління розвідки Міністерства оборони України «За сприяння воєнній розвідці України» ІІ ступеня;
Відзнака Головного управління розвідки Міністерства оборони України «Євген Березняк»;
Нагороджений вогнепальною зброєю від Міністравнутрішніх справ України.
У листопаді 2014 року, після обрання лучанами народним депутатом, Ігор Лапін був прикомандирований до ВРУ.
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Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук, - пише ВАР.
«Я, капітан Лапін Ігор Олександрович, військовослужбовець 24 окремого батальйону територіальної оборони оперативного командування «Південь» Сухопутних військ Збройних Сил України, наказом Міністра оборони України (по особовому складу) від 21.11.2014 №694 прикомандирований до Верховної Ради України, як народний депутат України, із залишенням на військовій службі. Прошу Вас звільнити мене з лав Збройних Сил України відповідно до Указу Президента України від 14.01.2015 №15 «Про часткову мобілізацію», – йдеться в опублікованому рапорті.
Окрім того, в документі зазначається, що Ігор Лапін підписувати контракт не бажає.
Нагадаємо, Ігор Лапін пішов добровольцем на війну та був мобілізований з червня 2014 року. Тоді, Лапін, за позивним «Зола», виконував обов’язки командира 2-ї штормової роти “Захід” добровольчого батальйону «Айдар».
Відзначився при проведенні бойових операцій під м. Металіст, с. Георгіївка, м. Лутугіне,с. Красний Яр, с. Вергунський роз’їзд. Отримав контузії і поранення під Луганським аеоропортом.
Відзначений нагородами:
Орден Богдана Хмельницького III ступеня (26 грудня 2014) — за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі;
Відзнака Президента України — ювілейна медаль «25 років незалежності України» (2016);
Відзнака Головного управління розвідки Міністерства оборони України «За сприяння воєнній розвідці України» І ступеня;
Відзнака Головного управління розвідки Міністерства оборони України «За сприяння воєнній розвідці України» ІІ ступеня;
Відзнака Головного управління розвідки Міністерства оборони України «Євген Березняк»;
Нагороджений вогнепальною зброєю від Міністравнутрішніх справ України.
У листопаді 2014 року, після обрання лучанами народним депутатом, Ігор Лапін був прикомандирований до ВРУ.
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