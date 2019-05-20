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Нардеп Ігор Лапін подав рапорт на звільнення зі Збройних сил України

Нардеп Ігор Лапін подав рапорт на звільнення зі Збройних сил України
Народний депутат України Ігор Лапін, який прикомандирований до Верховної Ради України з Збройних Сил України – подав рапорт на звільнення.

Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук, - пише ВАР.

«Я, капітан Лапін Ігор Олександрович, військовослужбовець 24 окремого батальйону територіальної оборони оперативного командування «Південь» Сухопутних військ Збройних Сил України, наказом Міністра оборони України (по особовому складу) від 21.11.2014 №694 прикомандирований до Верховної Ради України, як народний депутат України, із залишенням на військовій службі. Прошу Вас звільнити мене з лав Збройних Сил України відповідно до Указу Президента України від 14.01.2015 №15 «Про часткову мобілізацію», – йдеться в опублікованому рапорті.

Окрім того, в документі зазначається, що Ігор Лапін підписувати контракт не бажає.

Нагадаємо, Ігор Лапін пішов добровольцем на війну та був мобілізований з червня 2014 року. Тоді, Лапін, за позивним «Зола», виконував обов’язки командира 2-ї штормової роти “Захід” добровольчого батальйону «Айдар».

Відзначився при проведенні бойових операцій під м. Металіст, с. Георгіївка, м. Лутугіне,с. Красний Яр, с. Вергунський роз’їзд. Отримав контузії і поранення під Луганським аеоропортом.

Відзначений нагородами:

Орден Богдана Хмельницького III ступеня (26 грудня 2014) — за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі;

Відзнака Президента України — ювілейна медаль «25 років незалежності України» (2016);

Відзнака Головного управління розвідки Міністерства оборони України «За сприяння воєнній розвідці України» І ступеня;

Відзнака Головного управління розвідки Міністерства оборони України «За сприяння воєнній розвідці України» ІІ ступеня;

Відзнака Головного управління розвідки Міністерства оборони України «Євген Березняк»;

Нагороджений вогнепальною зброєю від Міністравнутрішніх справ України.

У листопаді 2014 року, після обрання лучанами народним депутатом, Ігор Лапін був прикомандирований до ВРУ.


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Теги: Ігор Лапін
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