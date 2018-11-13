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У Луцьку «виросте» 5-метрове коване дерево

У Луцьку «виросте» 5-метрове коване дерево
У Луцьку виготовляють незвичне дерево з металу.

Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповів директор департаменту ЖКГ Юрій Крась.

За словами Юрія Крася, нині над виготовленням конструкції працюють місцеві ковалі. Роботи планують завершити приблизно за місяць.

"Це буде дерево з термочашами, звідки будуть рости квіти. Таких термочаш буде більше десятка. Щодо видів квітів, то це ми визначимо пізніше", - зауважив він.

Дерево буде заввишки у 5 метрів. Попередньо конструкцію запланували поставити на кільці біля історичного факультету СНУ імені Лесі Українки.

Фото - ілюстративне

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Теги: дерево, Луцьк
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