вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Пояснили, чому в кранах лучан вночі ледь біжить вода

Пояснили, чому в кранах лучан вночі ледь біжить вода
Розповіли, чому у Луцьку вночі низький тиск води.

Про це йшлося у понеділок, 27 травня, під час засідання комісії міськради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.

Директор «Луцькводоканалу» Віктор Гуменюк пояснив, що на сьогодні ведуть роботи на насосній станції, де вийшов з ладу колектор. На усунення аварії виділили 1 мільйона гривень.

«Коли добралися на ті 8 метрів, колектор був забитий незрозуміло чим. Ми понижували тиск на ніч, туди спускалися люди в 3 ночі і вручну прочищали все те каміння, лахміття, дошки і все, що там лежало. Ми вимушені зупиняти подачу води», - зауважив він.

Роботи обіцяють завершити до кінця тижня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: вода, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині школяр врятував дідуся з інвалідністю від великої води
«Кришталевим» сестричкам з Волині негайно потрібна допомога
Стильний Луцьк: Даринка Панас
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У луцькому парку влаштують масштабне «Свято морозива»*
Сьогодні, 11:07
У Стиру в Луцьку – червона вода
Сьогодні, 11:05
Пояснили, чому в кранах лучан вночі ледь біжить вода
Сьогодні, 10:57
У Рівному на дітей впала карусель: травмувались двоє хлопчиків
Сьогодні, 10:55
Як у луцькому зоопарку відгуляли День тигра. ФОТО
Сьогодні, 10:40
Схожі новини
У Стиру в Луцьку – червона вода У Стиру в Луцьку – червона вода
Сьогодні, 11:05
У Луцьку припиняють подачу гарячої води. ГРАФІК ВІДКЛЮЧЕНЬ У Луцьку припиняють подачу гарячої води. ГРАФІК ВІДКЛЮЧЕНЬ
13 травень, 12:56
У Луцьку через прорив каналізації одну з вулиць залило водою. ВІДЕО У Луцьку через прорив каналізації одну з вулиць залило водою. ВІДЕО
26 квітень, 15:22
Лучани боргують за воду 14 мільйонів гривень Лучани боргують за воду 14 мільйонів гривень
26 березень, 09:31
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У луцькому парку влаштують масштабне «Свято морозива»*
Сьогодні, 11:07
 0
У Стиру в Луцьку – червона вода
Сьогодні, 11:05
 0
Пояснили, чому в кранах лучан вночі ледь біжить вода
Сьогодні, 10:57
 0
У Рівному на дітей впала карусель: травмувались двоє хлопчиків
Сьогодні, 10:55
 0
Як у луцькому зоопарку відгуляли День тигра. ФОТО
Сьогодні, 10:40
 0
Медіа
відео
1/8
﻿