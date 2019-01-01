Пояснили, чому в кранах лучан вночі ледь біжить вода

Розповіли, чому у Луцьку вночі низький тиск води.Про це йшлося у понеділок, 27 травня, під час засідання комісії міськради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.Директор «Луцькводоканалу»пояснив, що на сьогодні ведуть роботи на насосній станції, де вийшов з ладу колектор. На усунення аварії виділили 1 мільйона гривень.«Коли добралися на ті 8 метрів, колектор був забитий незрозуміло чим. Ми понижували тиск на ніч, туди спускалися люди в 3 ночі і вручну прочищали все те каміння, лахміття, дошки і все, що там лежало. Ми вимушені зупиняти подачу води», - зауважив він.Роботи обіцяють завершити до кінця тижня.