Пояснили, чому в кранах лучан вночі ледь біжить вода
Сьогодні, 10:57
Розповіли, чому у Луцьку вночі низький тиск води.
Про це йшлося у понеділок, 27 травня, під час засідання комісії міськради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.
Директор «Луцькводоканалу» Віктор Гуменюк пояснив, що на сьогодні ведуть роботи на насосній станції, де вийшов з ладу колектор. На усунення аварії виділили 1 мільйона гривень.
«Коли добралися на ті 8 метрів, колектор був забитий незрозуміло чим. Ми понижували тиск на ніч, туди спускалися люди в 3 ночі і вручну прочищали все те каміння, лахміття, дошки і все, що там лежало. Ми вимушені зупиняти подачу води», - зауважив він.
Роботи обіцяють завершити до кінця тижня.
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Про це йшлося у понеділок, 27 травня, під час засідання комісії міськради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.
Директор «Луцькводоканалу» Віктор Гуменюк пояснив, що на сьогодні ведуть роботи на насосній станції, де вийшов з ладу колектор. На усунення аварії виділили 1 мільйона гривень.
«Коли добралися на ті 8 метрів, колектор був забитий незрозуміло чим. Ми понижували тиск на ніч, туди спускалися люди в 3 ночі і вручну прочищали все те каміння, лахміття, дошки і все, що там лежало. Ми вимушені зупиняти подачу води», - зауважив він.
Роботи обіцяють завершити до кінця тижня.
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