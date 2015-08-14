Увірвався терпець: на Волині селяни вийшли на протест через погані дороги. ВІДЕО
Сьогодні, 15:17
Мешканці села Седлище Любешівського району перекрили дорогу, вимагаючи ремонту траси.
Відео опубліковане на на сторінці Любешівської газети "Нове життя" у facebook.
Як видно з відео, місцев мешканці вкрай незадоволені станом доріг, тому з плакатами вийшли на протест.
Нагадаємо, що два дні поспіль мешканці села Пнівне Камінь-Каширського району перекривали дорогу. Люди вимагали від влади області, району і дорожних служб відремонтувати дорогу від Седлища до Каменя-Каширського, яка вкрита ямами.
Ще восени люди попереджали, що будуть перекривати дорогу.
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Відео опубліковане на на сторінці Любешівської газети "Нове життя" у facebook.
Як видно з відео, місцев мешканці вкрай незадоволені станом доріг, тому з плакатами вийшли на протест.
Нагадаємо, що два дні поспіль мешканці села Пнівне Камінь-Каширського району перекривали дорогу. Люди вимагали від влади області, району і дорожних служб відремонтувати дорогу від Седлища до Каменя-Каширського, яка вкрита ямами.
Ще восени люди попереджали, що будуть перекривати дорогу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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