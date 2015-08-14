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Увірвався терпець: на Волині селяни вийшли на протест через погані дороги. ВІДЕО

Увірвався терпець: на Волині селяни вийшли на протест через погані дороги. ВІДЕО
Мешканці села Седлище Любешівського району перекрили дорогу, вимагаючи ремонту траси.

Відео опубліковане на на сторінці Любешівської газети "Нове життя" у facebook.

Як видно з відео, місцев мешканці вкрай незадоволені станом доріг, тому з плакатами вийшли на протест.

Нагадаємо, що два дні поспіль мешканці села Пнівне Камінь-Каширського району перекривали дорогу. Люди вимагали від влади області, району і дорожних служб відремонтувати дорогу від Седлища до Каменя-Каширського, яка вкрита ямами.

Ще восени люди попереджали, що будуть перекривати дорогу.





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Теги: перекритя, дорога, селяни
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