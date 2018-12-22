У Луцьку біля «Променя» маршрутка зіткнулася з легковиком. ФОТО





Про це повідомили очевидці події.



Зіткнення відбулося біля кільця, що поблизу розважального центру "Промінь". Автомобіль та маршрутка зазнали механічних пошкоджень.



Нахто з пасажирів маршрутки та водіїв транспортних засобів не постраждав.



На місці працює патрульна поліція.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Василя Мойсея опівдні 28 травня зіткнулися маршрутка №17 і автомобіль Skoda.Про це повідомили очевидці події.Зіткнення відбулося біля кільця, що поблизу розважального центру "Промінь". Автомобіль та маршрутка зазнали механічних пошкоджень.Нахто з пасажирів маршрутки та водіїв транспортних засобів не постраждав.На місці працює патрульна поліція.

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