вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку біля «Променя» маршрутка зіткнулася з легковиком. ФОТО

У Луцьку біля «Променя» маршрутка зіткнулася з легковиком. ФОТО
У Луцьку на вулиці Василя Мойсея опівдні 28 травня зіткнулися маршрутка №17 і автомобіль Skoda.

Про це повідомили очевидці події.

Зіткнення відбулося біля кільця, що поблизу розважального центру "Промінь". Автомобіль та маршрутка зазнали механічних пошкоджень.

Нахто з пасажирів маршрутки та водіїв транспортних засобів не постраждав.

На місці працює патрульна поліція.

У Луцьку біля «Променя» маршрутка зіткнулася з легковиком. ФОТО
У Луцьку біля «Променя» маршрутка зіткнулася з легковиком. ФОТО
У Луцьку біля «Променя» маршрутка зіткнулася з легковиком. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аварія, маршрутка, Промінь, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині школяр врятував дідуся з інвалідністю від великої води
«Кришталевим» сестричкам з Волині негайно потрібна допомога
Стильний Луцьк: Даринка Панас
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку біля «Променя» маршрутка зіткнулася з легковиком. ФОТО
Сьогодні, 12:52
Волиняни – найбільші ласуни в Україні
Сьогодні, 12:44
У Луцьк привезли мощі Амфілохія Почаївського
Сьогодні, 12:42
На Волині «на гарячому» зловили браконьєрів
Сьогодні, 12:26
У Луцьку знайшли пакет з гранатами і сотнями патронів
Сьогодні, 12:25
Схожі новини
У Луцьку бус протаранив маршрутку У Луцьку бус протаранив маршрутку
19 квітень, 08:47
Аварія у Луцьку: тролейбус в'їхав у маршрутку Аварія у Луцьку: тролейбус в'їхав у маршрутку
24 січень, 15:18
Маршрутка «Луцьк–Рівне» втрапила в аварію та перекинулася Маршрутка «Луцьк–Рівне» втрапила в аварію та перекинулася
22 грудень, 2018, 11:02
У Луцьку через аварію з потерпілими – ускладнений рух. ФОТО У Луцьку через аварію з потерпілими – ускладнений рух. ФОТО
26 листопад, 2018, 12:41
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку біля «Променя» маршрутка зіткнулася з легковиком. ФОТО
Сьогодні, 12:52
 0
Волиняни – найбільші ласуни в Україні
Сьогодні, 12:44
 0
У Луцьк привезли мощі Амфілохія Почаївського
Сьогодні, 12:42
 0
На Волині «на гарячому» зловили браконьєрів
Сьогодні, 12:26
 0
У Луцьку знайшли пакет з гранатами і сотнями патронів
Сьогодні, 12:25
 0
Медіа
відео
1/8
﻿