У Луцьку біля «Променя» маршрутка зіткнулася з легковиком. ФОТО
Сьогодні, 12:52
У Луцьку на вулиці Василя Мойсея опівдні 28 травня зіткнулися маршрутка №17 і автомобіль Skoda.
Про це повідомили очевидці події.
Зіткнення відбулося біля кільця, що поблизу розважального центру "Промінь". Автомобіль та маршрутка зазнали механічних пошкоджень.
Нахто з пасажирів маршрутки та водіїв транспортних засобів не постраждав.
На місці працює патрульна поліція.
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Про це повідомили очевидці події.
Зіткнення відбулося біля кільця, що поблизу розважального центру "Промінь". Автомобіль та маршрутка зазнали механічних пошкоджень.
Нахто з пасажирів маршрутки та водіїв транспортних засобів не постраждав.
На місці працює патрульна поліція.
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