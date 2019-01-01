У Луцьку на Конякіна – подвійна аварія





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.



Як видно з фото, одна з іномарок зазнала значних механічних пошкоджень. Чи є постраждалі люди у результаті аварії наразі не відомо.



Деталі – згодом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Конякіна, біля ТЦ "Варшавський", трапилась дорожньо-транспортна пригода за участю трьох автівок. Аварія сталася сьогодні, 31 травня.Про цеповідомили очевидці.Як видно з фото, одна з іномарок зазнала значних механічних пошкоджень. Чи є постраждалі люди у результаті аварії наразі не відомо.Деталі – згодом.

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