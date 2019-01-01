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У Луцьку на Конякіна – подвійна аварія

У Луцьку на Конякіна – подвійна аварія
У Луцьку на вулиці Конякіна, біля ТЦ "Варшавський", трапилась дорожньо-транспортна пригода за участю трьох автівок. Аварія сталася сьогодні, 31 травня.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.

Як видно з фото, одна з іномарок зазнала значних механічних пошкоджень. Чи є постраждалі люди у результаті аварії наразі не відомо.

Деталі – згодом.

У Луцьку на Конякіна – подвійна аварія

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Теги: аварія, Луцьк
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