У Луцьку на Конякіна – подвійна аварія
Сьогодні, 11:16
У Луцьку на вулиці Конякіна, біля ТЦ "Варшавський", трапилась дорожньо-транспортна пригода за участю трьох автівок. Аварія сталася сьогодні, 31 травня.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
Як видно з фото, одна з іномарок зазнала значних механічних пошкоджень. Чи є постраждалі люди у результаті аварії наразі не відомо.
Деталі – згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
Як видно з фото, одна з іномарок зазнала значних механічних пошкоджень. Чи є постраждалі люди у результаті аварії наразі не відомо.
Деталі – згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Вбив, вивіз за місто і викинув у відстійник: затримали підозрюваного у моторошному злочині в Луцьку
Сьогодні, 11:33
У Луцьку на Конякіна – подвійна аварія
Сьогодні, 11:16
Куди піти на вихідні у Луцьку: 31 травня – 2 червня
Сьогодні, 11:00