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У Луцьку повідомили про замінування мерії. ФОТО

У Луцьку повідомили про замінування мерії. ФОТО
У Луцьку в поліцію надійшло повідомлення про замінування міської ради.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.

Відомо, що повідомлення про замінування надійшло в передобідню пору сьогодні, 1 червня.

Наразі на місці події працює поліція, вибухотехніки. Також є медики "швидкої". Службовий пес шукав небезпечні предмети біля входу до мерії, зараз шукає всередині приміщення.

Нагадаємо, що у поліцію 1 червня надійшло повідомлення про замінування авто біля офісу команди Володимира Зеленського у Луцьку, зоопарку, інфекційної лікарні. А вчора, 31 травня повідомлення про замінування близько 10 об'єктів у Луцьку надійшло приблизно о 16 годині.

У Луцьку повідомили про замінування мерії. ФОТО
У Луцьку повідомили про замінування мерії. ФОТО
У Луцьку повідомили про замінування мерії. ФОТО
У Луцьку повідомили про замінування мерії. ФОТО

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Теги: замінування, Луцьк, мерія
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Коментарі 1
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це гріша недопад забув де свою заничку від обеп сховав
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