У Луцьку повідомили про замінування мерії. ФОТО
Сьогодні, 12:29
У Луцьку в поліцію надійшло повідомлення про замінування міської ради.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
Відомо, що повідомлення про замінування надійшло в передобідню пору сьогодні, 1 червня.
Наразі на місці події працює поліція, вибухотехніки. Також є медики "швидкої". Службовий пес шукав небезпечні предмети біля входу до мерії, зараз шукає всередині приміщення.
Нагадаємо, що у поліцію 1 червня надійшло повідомлення про замінування авто біля офісу команди Володимира Зеленського у Луцьку, зоопарку, інфекційної лікарні. А вчора, 31 травня повідомлення про замінування близько 10 об'єктів у Луцьку надійшло приблизно о 16 годині.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
Відомо, що повідомлення про замінування надійшло в передобідню пору сьогодні, 1 червня.
Наразі на місці події працює поліція, вибухотехніки. Також є медики "швидкої". Службовий пес шукав небезпечні предмети біля входу до мерії, зараз шукає всередині приміщення.
Нагадаємо, що у поліцію 1 червня надійшло повідомлення про замінування авто біля офісу команди Володимира Зеленського у Луцьку, зоопарку, інфекційної лікарні. А вчора, 31 травня повідомлення про замінування близько 10 об'єктів у Луцьку надійшло приблизно о 16 годині.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
це гріша недопад забув де свою заничку від обеп сховав
Останні новини
У Луцьку евакуювали людей з інфекційної лікарні. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сьогодні, 12:43
У Луцьку повідомили про замінування мерії. ФОТО
Сьогодні, 12:29
У Ковелі стартував міжнародний пробіг. ФОТО
Сьогодні, 12:27
У Луцьку знову повідомили про замінування деяких об’єктів
Сьогодні, 11:59