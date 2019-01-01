Вибухівки не знайшли: у Луцьку перевірили ймовірно заміновані об'єкти
Сьогодні, 13:15
У Луцьку перевірили низку об'єктів, щодо яких надійшла інформація про замінування.
Про це Інформаційному агенству ВолиньPost стало відомо з джерел у правоохоронних органах.
Відтак, вже перевірили офіс команди Володимира Зеленського на Винниченка, 18, Луцьку міську раду, інфекційну лікарню та зоопарк.
Вибухівки на вище перерахованих об'єктах не знайшли.
Наразі перевіряють ще райлікарню і паркувку поблизу одного з гіпермаркетів.
Нагадаємо, що у поліцію 1 червня надійшло повідомлення про замінування авто біля офісу команди Володимира Зеленського у Луцьку, зоопарку, інфекційної лікарні. А вчора, 31 травня, повідомлення про замінування близько 10 об'єктів у Луцьку надійшло приблизно о 16 годині.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це Інформаційному агенству ВолиньPost стало відомо з джерел у правоохоронних органах.
Відтак, вже перевірили офіс команди Володимира Зеленського на Винниченка, 18, Луцьку міську раду, інфекційну лікарню та зоопарк.
Вибухівки на вище перерахованих об'єктах не знайшли.
Наразі перевіряють ще райлікарню і паркувку поблизу одного з гіпермаркетів.
Нагадаємо, що у поліцію 1 червня надійшло повідомлення про замінування авто біля офісу команди Володимира Зеленського у Луцьку, зоопарку, інфекційної лікарні. А вчора, 31 травня, повідомлення про замінування близько 10 об'єктів у Луцьку надійшло приблизно о 16 годині.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Зловили шахраїв, які підробляли ліки для онкохворих
Сьогодні, 13:28
Вибухівки не знайшли: у Луцьку перевірили ймовірно заміновані об'єкти
Сьогодні, 13:15
У Луцьку евакуювали людей з інфекційної лікарні. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сьогодні, 12:43
У Луцьку повідомили про замінування мерії. ФОТО
Сьогодні, 12:29
У Ковелі стартував міжнародний пробіг. ФОТО
Сьогодні, 12:27