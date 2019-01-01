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Вибухівки не знайшли: у Луцьку перевірили ймовірно заміновані об'єкти

Вибухівки не знайшли: у Луцьку перевірили ймовірно заміновані об'єкти
У Луцьку перевірили низку об'єктів, щодо яких надійшла інформація про замінування.

Про це Інформаційному агенству ВолиньPost стало відомо з джерел у правоохоронних органах.

Відтак, вже перевірили офіс команди Володимира Зеленського на Винниченка, 18, Луцьку міську раду, інфекційну лікарню та зоопарк.

Вибухівки на вище перерахованих об'єктах не знайшли.

Наразі перевіряють ще райлікарню і паркувку поблизу одного з гіпермаркетів.

Нагадаємо, що у поліцію 1 червня надійшло повідомлення про замінування авто біля офісу команди Володимира Зеленського у Луцьку, зоопарку, інфекційної лікарні. А вчора, 31 травня, повідомлення про замінування близько 10 об'єктів у Луцьку надійшло приблизно о 16 годині.

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Теги: замінування, Луцьк
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