Вибухівки не знайшли: у Луцьку перевірили ймовірно заміновані об'єкти





Про це Інформаційному агенству ВолиньPost стало відомо з джерел у правоохоронних органах.



Відтак, вже перевірили офіс команди Володимира Зеленського на Винниченка, 18, Луцьку міську раду, інфекційну лікарню та зоопарк.



Вибухівки на вище перерахованих об'єктах не знайшли.



Наразі перевіряють ще райлікарню і паркувку поблизу одного з гіпермаркетів.



Нагадаємо, що у поліцію

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