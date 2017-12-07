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Бути будівельником – круто: у Ковелі «Інвестор» в дії знайомив дітей з професією. ФОТО*

Бути будівельником – круто: у Ковелі «Інвестор» в дії знайомив дітей з професією. ФОТО*
У Ковелі відбувся ярмарок професій «100 ідей для дітей», де будівельна компанія «Інвестор», яка є одним із головних партнерів заходу, вчила знайомила дітей з роботою тих, хто споруджує та продає нерухомість.

Захід, який влаштовують вже четвертий рік поспіль, відбувся у ковельському парку й присвятили його Міжнародному Дню захисту дітей.

Дітям пропонували спробувати себе в ролі акторів, співаків, художників чи альпіністів. Поліціянти, рятувальники та медики навіть приїхали на своїх службових авто і час від часу вмикали сирени, дозволяли малечі подивитися, що є у машинах і посидіти за кермом. Кожен із представників різних професій розповідав про свою роботу із захватом і намагався максимально зацікавити дітей.

Бути будівельником – круто: у Ковелі «Інвестор» в дії знайомив дітей з професією. ФОТО*


Найбільше малечі збирали локації, де ту чи іншу спеціальність презентували динамічно, в дії. Серед фаворитів була і будівельна компанія «Інвестор», яка підготувала для маленьких гостей фестивалю розчин та цеглу, аби діти могли власними силами спробувати будувати.

Менеджер з продажу будівельної компанії «Інвестор» Вікторія Собуцька, зауважила, що такі заходи є надзвичайно важливими, як для дітей, так і для їхніх батьків: «Ми показуємо діткам, як важко працюють дорослі, чим вони займаються, щоб придбати своєму чаду, для прикладу, те ж саме морозиво. Діти вчаться цінувати труд і бачать, якою ціною батьки заробляють гроші. Більше того, можуть і собі пригледіти, що ж їм подобається найбільше»

Бути будівельником – круто: у Ковелі «Інвестор» в дії знайомив дітей з професією. ФОТО*


На локації «Інвестора» для юних «будівельників» підготували справжнє перевтілення: переодягали у каски та жилети і показували, як правильно накладати розчин на цеглини. Допомагали їм майстри житлового комплексу «Парковий квартал».

Після закінчення роботи малечі видавали «зарплату» – фішки, які потім можна було обміняти на призи або ж взяти участь у розіграші подарунків від партнерів фестивалю. Переможці поїхали додому із колонкою JBL і сувенірною продукцією «Інвестора»: чашки, магніти, наліпки, кепки. До слова, на головній сцені фестивалю представників «Інвестора» відзначили як одного із найкращих партнерів.

«Ми дуже щасливі, що професія будівельника припала дітям до душі, адже біля нашої локації малюків було чи не найбільше: шикувалися в черги, аби приміряти на себе каску і жилет професійного будівельника і самим спробувати підняти цеглину і збудувати щось власними силами», – розповідає Вікторія Собуцька.

Лозунг компанії «Інвестор» – «Будуємо майбутнє». Тож підприємство ставить собі за мету інвестувати у розвиток майбутніх поколінь, а головне - показувати їм приклад якісної роботи.



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Теги: фестиваль, Ковель, Інвестор, будівельники, робота, реклама
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