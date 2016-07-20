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Поблизу Луцька знову орудують «чорні копачі». ВІДЕО

Поблизу Луцька знову орудують «чорні копачі». ВІДЕО
На межі села Рованці та обласного центру Волині невідомі знову перерили давню переправу. Колись тут була так звана “митниця”, через яку люди з інших населених пунктів потрапляли до Луцька.

Нині, тут в землі лежать артефакти різних епох. Від давньоруського часу до пізнього Середньовіччя, - йдеться в сюжеті 12 каналу.

Вперше роботу чорних копачів помітили влітку минулого року. Тоді адміністрація заповідника написала заяву у поліцію.

Торік, публічного розголосу цій ситуації надав депутат міської ради Павло Данильчук. Це питання він піднімав і на одній із сесій міської ради.

Однак, в адміністрації заповідника кажуть, для законних розкопок, потрібно чимало грошей та людських ресурсів, яких на даний момент не вистачає.


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Теги: чорні копачі, археологи, розкопки, Рованці
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