Поблизу Луцька знову орудують «чорні копачі». ВІДЕО
Сьогодні, 07:42
На межі села Рованці та обласного центру Волині невідомі знову перерили давню переправу. Колись тут була так звана “митниця”, через яку люди з інших населених пунктів потрапляли до Луцька.
Нині, тут в землі лежать артефакти різних епох. Від давньоруського часу до пізнього Середньовіччя, - йдеться в сюжеті 12 каналу.
Вперше роботу чорних копачів помітили влітку минулого року. Тоді адміністрація заповідника написала заяву у поліцію.
Торік, публічного розголосу цій ситуації надав депутат міської ради Павло Данильчук. Це питання він піднімав і на одній із сесій міської ради.
Однак, в адміністрації заповідника кажуть, для законних розкопок, потрібно чимало грошей та людських ресурсів, яких на даний момент не вистачає.
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Нині, тут в землі лежать артефакти різних епох. Від давньоруського часу до пізнього Середньовіччя, - йдеться в сюжеті 12 каналу.
Вперше роботу чорних копачів помітили влітку минулого року. Тоді адміністрація заповідника написала заяву у поліцію.
Торік, публічного розголосу цій ситуації надав депутат міської ради Павло Данильчук. Це питання він піднімав і на одній із сесій міської ради.
Однак, в адміністрації заповідника кажуть, для законних розкопок, потрібно чимало грошей та людських ресурсів, яких на даний момент не вистачає.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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