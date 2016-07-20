Поблизу Луцька знову орудують «чорні копачі». ВІДЕО





Нині, тут в землі лежать артефакти різних епох. Від давньоруського часу до пізнього Середньовіччя, - йдеться в сюжеті



Вперше роботу чорних копачів помітили влітку минулого року. Тоді адміністрація заповідника написала заяву у поліцію.



Торік, публічного розголосу цій ситуації надав депутат міської ради Павло Данильчук. Це питання він піднімав і на одній із сесій міської ради.



Однак, в адміністрації заповідника кажуть, для законних розкопок, потрібно чимало грошей та людських ресурсів, яких на даний момент не вистачає.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На межі села Рованці та обласного центру Волині невідомі знову перерили давню переправу. Колись тут була так звана “митниця”, через яку люди з інших населених пунктів потрапляли до Луцька.Нині, тут в землі лежать артефакти різних епох. Від давньоруського часу до пізнього Середньовіччя, - йдеться в сюжеті 12 каналу Вперше роботу чорних копачів помітили влітку минулого року. Тоді адміністрація заповідника написала заяву у поліцію.Торік, публічного розголосу цій ситуації надав депутат міської ради. Це питання він піднімав і на одній із сесій міської ради.Однак, в адміністрації заповідника кажуть, для законних розкопок, потрібно чимало грошей та людських ресурсів, яких на даний момент не вистачає.

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