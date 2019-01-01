Відпочинок у Пульмі: місця, ціни та умови

Від будинку до озера Світязь - 600 метрів. Пляж тут трав'янистий, малолюдний, захід у озеро піщаний. За 2 кілометри від бази є багатолюдний пляж з розвагами і пончиками. На машині або таксі можна дістатися до села Світязь - 15 кілометрів, або в урочище Гряда - 6 кілометрів.Можлива оренда кімнат (4-х місні) або цілого будинку - максимум 14 людей. На першому поверсі є кухня-веранда, камінна зала (полуторне ліжко, диван, камін), кімната (двоспальне ліжко та розкладний диван), санвузол (душова кабіна, біде, умивальник, туалет).На другому поверсі розташувалися дві чотирьохмісні кімнати: в одній кімнаті розкладний диван та двоспальне ліжко, в іншій кімнаті - двоспальне та два полуторних ліжка. Перед будинком крита тераса з м'яким куточком, обіднім столом та стільцями.Вартість проживання за добу для дорослої людини складає 200 гривень, 100 гривень - для дітей. Для бронювання необхідно оплатити завдаток за один день проживання в котеджі.База відпочинку розташована на околиці села Пульмо, на відстані від шуму розважальних закладів, що робить відпочинок більш тихим і спокійним. Відстань до озера Світязь та до другого за величиною після Світязю Пулемецького озера - по 900 метрів.На території бази відпочинку до ваших послуг: парковка на 6 автомобілів (входить у вартість), мангал з дровами, місце для приготування юшки, крита дерев'яна альтанка з каміном, плитою, на якій можна приготувати їжу на відкритому вогні, мийка, дитячий майданчик (гірка, гойдалка, пісочниця), їдальня на 30 осіб."Між двох озер" складається із трьох котеджів на два поверхи, де є все необхідне. Котедж №1 та №2 обійдеться у 2200 гривень за добу, котедж №3 - 900 гривень.Варто зауважити, що бронювання котеджів і номерів можливе мінімум на 3 дні.Приватна садиба знаходиться між двома цілющими озерами - Світязь та Пулемецьке (600-900 метрів).До послуг гостей тут: До ваших послуг: парковка; альтанки; мангал; піч BBQ; тенісний стіл; волейбольна сітка; гойдалка.Головний будинок містить 8 номерів. Перший поверх має 4 двохмісних номери. В кожному є двоспальне ліжко, телевізор Т2, санвузол (душ, туалет, умивальник). Другий поверх має 4 чотирьохмісних номери. В кожному є двоспальне та 2 полуторних ліжка, телевізор Т2, спільний санвузол на 2 номери (душ, туалет, умивальник). Загальна велика кухня розміщена на першому поверсі (3 електроплити, 6 умивальників, 6 холодильників, електрочайник, мікрохвильова піч, увесь необхідний посуд). Із кухні можна вийти на велику криту терасу із дерев'яними столиками. Біля будинку є 3 альтанки.У будиночках 1 та 2 є двоспальне ліжко, двоярусне ліжко, телевізор з супутниковим телебаченням, холодильник, кондиціонер, санвузол (душ, туалет, умивальник). Перед будинками облаштовані криті тераси. Спільна кухня на 2 будинки (електроплита, витяжка, мийка, посуд).Також у "Сімейній ідилії" є номери економ-класу: 2 двомісних, 1 трьохмісний (двоспальні та полуторні ліжка). Кімнати виходять на терасу з піднавісом, де знаходиться телевізор та столики. Спільна кухня з усім необхідним, а також санвузол (душ, туалет, умивальник).Ціна оренди складає від 100 до 250 гривень з людини за добу.Гостьовий будинок "Lago Casa" розташований на березі озера Світязь (150 метрів). Із вікон номерів відкривається панорамний вид на водойму.До послуг гостей: триразове харчування; парковка; 5 критих альтанок з столами та кріслами; 4 гойдалки-кокони; мангали; Wi-Fi на території; лежаки та парасолі; каяки (три одномісні та одна двомісна); сапсерфінг; велосипеди (4 дорослих та 2 дитячих);бадмінтон; м’ячі футбольні та волейбольні; покер, нарди, шашки, шахмати; дрова; тенісний стіл."Влетить" відпочинок у гостьовому будинку від 2100 до 3000 гривень. На першому поверсі є 4 двомісних номери, один з яких з додатковою кімнатою для дітей. В кожному номері: двохспальне ліжко, санвузол (душ, туалет, умивальник, гаряча та холодна вода цілодобово), вентилятор, шафа. В додатковій кімнаті для дітей 2 односпальних ліжка.На другому поверсі розташовані 3 трьохмісних номери напівлюкс. В кожному номері: двохспальне ліжко, диван, санвузол (душ, туалет, умивальник, гаряча та холодна вода цілодобово), кондиціонер, шафа, балкон з виглядом на озеро.В ціну за номер входить триразове харчування, користування каное, сапсерфінгами, велосипедами, альтанками, дрова та інше. Бронювати номери можна не пізніше, ніж за тиждень до часу заїзду.Варто зауважити, що тут відсутня можливість самостійного приготування їжі.Котедж "Краєвид" знаходиться на відстані 600 метрів від озера Світязь. До послуг гостей: арковка; альтанка; гойдалки; батут; лежаки; мангал.Котедж - двоповерховий і розрахований на 9 дорослих. На першому поверсі розташовані двомісна та тримісна кімната. В кожній кімнаті: полуторні ліжка, в одні з кімнат є обідній стіл з лавками, телевізор (Т2), кухня (газова плита, холодильник, мийка, посуд).На другий поверх є окремий вхід. Тут знаходиться чотиримісна кімната з двоспальним та двома полуторними ліжками. Санвузол на території (зливні туалети та гарячий душ).Ціна - від 150 гривень з людини за добу і 1300 гривень за весь будинок.Відстань від котеджу до озера Світязь - 250-300 метрів. Розташований він на власній території, огородженій дерев’яним парканом і лише в п'ятдесяти метрах від заповідного лісу. В котеджі може проживати десять персон.На першому поверсі будинку розміщені хол (комплект м'яких меблів, пара стільців, стіл і підлогове дзеркало великого розміру). З побутової техніки є супутникове телебачення, підлоговий світильник і стереомагнітола. Кухня обладнана газовою плитою з духовкою, кухонною витяжкою, мийкою, холодильником з морозильною камерою, посудом. З кухні є вихід на терасу, оснащену обіднім столом і стільцями. Спальна кімната має нове двоспальне ліжко з м'яким ортопедичним матрацом, дві тумбочки і комод з дзеркалом. Також наявна ванна кімната (душова кабіна, умивальник і туалет).На другому поверсі розмістився зал (м'який диван, журнальний столик і пара м'яких крісел). Є вихід на балкон. Дві спальні кімнати. У спальній кімнаті 1 є коване двоспальне ліжко з ортопедичним матрацом, пересувна вішалка для верхнього одягу, дзеркало, придзеркальний столик з м'яким стільцем і приліжковий столик. У спальній кімнаті дводвоспальне дерев'яне ліжко з ортопедичним матрацом, комод і тумбочка. Санвузол (рукомийка, настінне дзеркало і туалет). Подачу гарячої та холодної води здійснюють протягом доби.Вартість оренди котеджу за добу - 2500 гривень.Котеджі розташовані за 300 метрів від озера Світязь. До ваших послуг: Wі-Fі; альтанки; мангал; дрова; казан на юшку; пісочниця.Два котеджі розраховані на проживання по 8 людей у кожному. Перший поверх: вітальня-кухня, диван, телевізор, супутникове телебачення, камін, журнальний столик, сальна кімната з двоспальним ліжком, санвузол (душ, туалет, умивальник, пральна машинка).На другому поверсі розташований хол і 3 спальних кімнати. Дві з двоспальним ліжком та виходом на балкон та 1 кімната - з двома односпальними ліжками.Оренда котеджу на добу обійдеться у 2 тисячі гривень. Забронювати місця тут можна лише за умови проживання від 3 днів.