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ТОП вакансій на Волині із зарплатою від 15 до 25 тисяч гривень

ТОП вакансій на Волині із зарплатою від 15 до 25 тисяч гривень
На Волині – чимало вакансій, які сміливо можна назвати високооплачуваними й такими, зарплата яких може позмагатися із закордонною. Зокрема, чимало волинських підприємців готові платити своїм працівникам від 15 до 25 тисяч гривень.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у відділі організації надання послуг роботодавцям Волинського обласного центру зайнятості.

Так, зарплату у 25 тисяч гривень готові платити на підприємстві ТОВ "Голден Вест Груп" за роботу водія автотранспортних засобів.

17 500 гривень пропонує ТОВ «Кромбер енд Шуберт Україна Лу» інженерові.

Зарплатню у 16 500 гривень готові платити торговельному представнику на філії ДП "САВСЕРВІС КАРПАТИ" у місті Луцьку.

Далі публікуємо перелік вакансій, за які роботодавці готові платити 15 тисяч гривень у місяць:

– головний агроном (ТзОВ "Городище")
– водій автотранспортних засобів (ТОВ "Рантранс")
– технік-технолог з виробництва борошняних, кондитерських виробів та харчоконцентратів (підприємець Шпичак Сергій Олексійович)
– головний бухгалтер (ТзОВ "Дніпро")
– геодезист (ТзОВ "Волиньторгхліб").

За деталями про вакансії звертайтесь за телефоном 067 199 02 68 (сектор організації рекрутингу та партнерства у сфері зайнятості Волинського обласного центру зайнятості).









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Теги: робота, вакансії, Луцьк, зарплата
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