ТОП вакансій на Волині із зарплатою від 15 до 25 тисяч гривень

На Волині – чимало вакансій, які сміливо можна назвати високооплачуваними й такими, зарплата яких може позмагатися із закордонною. Зокрема, чимало волинських підприємців готові платити своїм працівникам від 15 до 25 тисяч гривень.Про цеповідомили у відділі організації надання послуг роботодавцям Волинського обласного центру зайнятості.Так, зарплату уготові платити на підприємстві ТОВ "Голден Вест Груп" за роботу водія автотранспортних засобів.пропонує ТОВ «Кромбер енд Шуберт Україна Лу» інженерові.Зарплатню уготові платити торговельному представнику на філії ДП "САВСЕРВІС КАРПАТИ" у місті Луцьку.Далі публікуємо перелік вакансій, за які роботодавці готові платитиу місяць:– головний агроном (ТзОВ "Городище")– водій автотранспортних засобів (ТОВ "Рантранс")– технік-технолог з виробництва борошняних, кондитерських виробів та харчоконцентратів (підприємець Шпичак Сергій Олексійович)– головний бухгалтер (ТзОВ "Дніпро")– геодезист (ТзОВ "Волиньторгхліб").За деталями про вакансії звертайтесь за телефоном(сектор організації рекрутингу та партнерства у сфері зайнятості Волинського обласного центру зайнятості).