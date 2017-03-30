ТОП вакансій на Волині із зарплатою від 15 до 25 тисяч гривень
Сьогодні, 15:56
На Волині – чимало вакансій, які сміливо можна назвати високооплачуваними й такими, зарплата яких може позмагатися із закордонною. Зокрема, чимало волинських підприємців готові платити своїм працівникам від 15 до 25 тисяч гривень.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у відділі організації надання послуг роботодавцям Волинського обласного центру зайнятості.
Так, зарплату у 25 тисяч гривень готові платити на підприємстві ТОВ "Голден Вест Груп" за роботу водія автотранспортних засобів.
17 500 гривень пропонує ТОВ «Кромбер енд Шуберт Україна Лу» інженерові.
Зарплатню у 16 500 гривень готові платити торговельному представнику на філії ДП "САВСЕРВІС КАРПАТИ" у місті Луцьку.
Далі публікуємо перелік вакансій, за які роботодавці готові платити 15 тисяч гривень у місяць:
– головний агроном (ТзОВ "Городище")
– водій автотранспортних засобів (ТОВ "Рантранс")
– технік-технолог з виробництва борошняних, кондитерських виробів та харчоконцентратів (підприємець Шпичак Сергій Олексійович)
– головний бухгалтер (ТзОВ "Дніпро")
– геодезист (ТзОВ "Волиньторгхліб").
За деталями про вакансії звертайтесь за телефоном 067 199 02 68 (сектор організації рекрутингу та партнерства у сфері зайнятості Волинського обласного центру зайнятості).
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у відділі організації надання послуг роботодавцям Волинського обласного центру зайнятості.
Так, зарплату у 25 тисяч гривень готові платити на підприємстві ТОВ "Голден Вест Груп" за роботу водія автотранспортних засобів.
17 500 гривень пропонує ТОВ «Кромбер енд Шуберт Україна Лу» інженерові.
Зарплатню у 16 500 гривень готові платити торговельному представнику на філії ДП "САВСЕРВІС КАРПАТИ" у місті Луцьку.
Далі публікуємо перелік вакансій, за які роботодавці готові платити 15 тисяч гривень у місяць:
– головний агроном (ТзОВ "Городище")
– водій автотранспортних засобів (ТОВ "Рантранс")
– технік-технолог з виробництва борошняних, кондитерських виробів та харчоконцентратів (підприємець Шпичак Сергій Олексійович)
– головний бухгалтер (ТзОВ "Дніпро")
– геодезист (ТзОВ "Волиньторгхліб").
За деталями про вакансії звертайтесь за телефоном 067 199 02 68 (сектор організації рекрутингу та партнерства у сфері зайнятості Волинського обласного центру зайнятості).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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