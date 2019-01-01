вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині лісівники встановили ще кілька екозупинок. ФОТО

На Волині лісівники встановили ще кілька екозупинок. ФОТО
Нещодавно нові зупинки в екостилі виготовили і встановили працівники ДП «Прибузьке ЛГ» (Любомльський район) та ДП «Маневицьке ЛГ». Щоб процес очікування був приємнішим – так коментують започатковану понад рік тому справу у лісгоспах області.

Про це йдеться на сайті Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства.

Лісівники ДП «Прибузьке лісове господарство» облаштували автобусну зупинку в селі Столинські Смоляри Любомльського району. Люди неодноразово зверталися з такими проханнями – і от результат.

На Волині лісівники встановили ще кілька екозупинок. ФОТО

Лісники Ново-Червищанського лісництва державного підприємства «Маневицьке лісове господарство» встановили екозупинку на трасі Луцьк-Маневичі-Любешів.

Таким чином вирішили облагородити порожнє місце, яким було раніше очікування транспортних засобів. Виготовили зупинку із дерев’яного бруса.

На Волині лісівники встановили ще кілька екозупинок. ФОТО

Загалом – відтоді, як проект «екозупинка», ініційований начальником управління Олександром Кватирком, на Волині набрав обертів, лісівниками було встановлено 62 споруди.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: екозупинка, лісівники
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Де та за скільки можна відпочити на Гряді
Через два дні з Волині запустять поїзд до моря
Люди з пересадженими органами посадили біля лікарні у Луцьку Алею життя. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині лісівники встановили ще кілька екозупинок. ФОТО
Сьогодні, 03:27
Волиняни – переможці чемпіонату України з драгонботу
Сьогодні, 02:24
Схуд і не хоче їсти: на Волині пес кілька днів чекає господаря на зупинці. ФОТО
Сьогодні, 01:15
Керівництво поліцейських, які поцілили 5-річному хлопчику в голову, відсторонили від служби
Сьогодні, 00:12
4 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Схожі новини
Лісівники показали, як допомагають волинським громадам. ФОТО Лісівники показали, як допомагають волинським громадам. ФОТО
31 травень, 16:52
Відреагували миттєво: волинські лісівники прибрали рекреаційну зону, яку загидили відпочивальники Відреагували миттєво: волинські лісівники прибрали рекреаційну зону, яку загидили відпочивальники
31 травень, 15:52
Волинські лісівники розповіли, як потрібно доглядати за саджанцями Волинські лісівники розповіли, як потрібно доглядати за саджанцями
30 травень, 14:28
На межі Волині і Рівненщини невідомі обстріляли автомобілі лісівників На межі Волині і Рівненщини невідомі обстріляли автомобілі лісівників
14 травень, 17:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині лісівники встановили ще кілька екозупинок. ФОТО
Сьогодні, 03:27
 0
Волиняни – переможці чемпіонату України з драгонботу
Сьогодні, 02:24
 0
Схуд і не хоче їсти: на Волині пес кілька днів чекає господаря на зупинці. ФОТО
Сьогодні, 01:15
 0
Керівництво поліцейських, які поцілили 5-річному хлопчику в голову, відсторонили від служби
Сьогодні, 00:12
 0
4 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Медіа
відео
1/8
﻿