На Волині лісівники встановили ще кілька екозупинок. ФОТО
Сьогодні, 03:27
Нещодавно нові зупинки в екостилі виготовили і встановили працівники ДП «Прибузьке ЛГ» (Любомльський район) та ДП «Маневицьке ЛГ». Щоб процес очікування був приємнішим – так коментують започатковану понад рік тому справу у лісгоспах області.
Про це йдеться на сайті Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства.
Лісівники ДП «Прибузьке лісове господарство» облаштували автобусну зупинку в селі Столинські Смоляри Любомльського району. Люди неодноразово зверталися з такими проханнями – і от результат.
Лісники Ново-Червищанського лісництва державного підприємства «Маневицьке лісове господарство» встановили екозупинку на трасі Луцьк-Маневичі-Любешів.
Таким чином вирішили облагородити порожнє місце, яким було раніше очікування транспортних засобів. Виготовили зупинку із дерев’яного бруса.
Загалом – відтоді, як проект «екозупинка», ініційований начальником управління Олександром Кватирком, на Волині набрав обертів, лісівниками було встановлено 62 споруди.
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Про це йдеться на сайті Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства.
Лісівники ДП «Прибузьке лісове господарство» облаштували автобусну зупинку в селі Столинські Смоляри Любомльського району. Люди неодноразово зверталися з такими проханнями – і от результат.
Лісники Ново-Червищанського лісництва державного підприємства «Маневицьке лісове господарство» встановили екозупинку на трасі Луцьк-Маневичі-Любешів.
Таким чином вирішили облагородити порожнє місце, яким було раніше очікування транспортних засобів. Виготовили зупинку із дерев’яного бруса.
Загалом – відтоді, як проект «екозупинка», ініційований начальником управління Олександром Кватирком, на Волині набрав обертів, лісівниками було встановлено 62 споруди.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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