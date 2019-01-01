На Волині лісівники встановили ще кілька екозупинок. ФОТО





Про це йдеться на



Лісівники ДП «Прибузьке лісове господарство» облаштували автобусну зупинку в селі Столинські Смоляри Любомльського району. Люди неодноразово зверталися з такими проханнями – і от результат.





Лісники Ново-Червищанського лісництва державного підприємства «Маневицьке лісове господарство» встановили екозупинку на трасі Луцьк-Маневичі-Любешів.



Таким чином вирішили облагородити порожнє місце, яким було раніше очікування транспортних засобів. Виготовили зупинку із дерев’яного бруса.





Загалом – відтоді, як проект «екозупинка», ініційований начальником управління Олександром Кватирком, на Волині набрав обертів, лісівниками було встановлено 62 споруди.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Нещодавно нові зупинки в екостилі виготовили і встановили працівники ДП «Прибузьке ЛГ» (Любомльський район) та ДП «Маневицьке ЛГ». Щоб процес очікування був приємнішим – так коментують започатковану понад рік тому справу у лісгоспах області.Про це йдеться на сайті Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства.Лісівники ДП «Прибузьке лісове господарство» облаштували автобусну зупинку в селі Столинські Смоляри Любомльського району. Люди неодноразово зверталися з такими проханнями – і от результат.Лісники Ново-Червищанського лісництва державного підприємства «Маневицьке лісове господарство» встановили екозупинку на трасі Луцьк-Маневичі-Любешів.Таким чином вирішили облагородити порожнє місце, яким було раніше очікування транспортних засобів. Виготовили зупинку із дерев’яного бруса.Загалом – відтоді, як проект «екозупинка», ініційований начальником управління, на Волині набрав обертів, лісівниками було встановлено 62 споруди.

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