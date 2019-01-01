У Луцьку на Теремнівських ставках ледь не втопився хлопець





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у Волинському обласному центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.



Молодого чоловіка госпіталізували у міську лікарню.



Нагадаємо, що з річки Стохід поблизу села Линівка Рожищенського району водолази підняла

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на Теремнівських ставках медики врятували від утоплення хлопця.Про цеповідомили у Волинському обласному центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.Молодого чоловіка госпіталізували у міську лікарню.Нагадаємо, що з річки Стохід поблизу села Линівка Рожищенського району водолази підняла тіло 51-річного мешканця села Переспа

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію