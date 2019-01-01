У Луцьку на Теремнівських ставках ледь не втопився хлопець
Сьогодні, 10:05
У Луцьку на Теремнівських ставках медики врятували від утоплення хлопця.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у Волинському обласному центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
Молодого чоловіка госпіталізували у міську лікарню.
Нагадаємо, що з річки Стохід поблизу села Линівка Рожищенського району водолази підняла тіло 51-річного мешканця села Переспа.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у Волинському обласному центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
Молодого чоловіка госпіталізували у міську лікарню.
Нагадаємо, що з річки Стохід поблизу села Линівка Рожищенського району водолази підняла тіло 51-річного мешканця села Переспа.
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