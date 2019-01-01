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На луцькому маршруті №9 – новий перевізник

На луцькому маршруті №9 – новий перевізник
У Луцьку знайшли перевізника на маршрут №9.

Про це йшлося у середу, 5 червня, під час виконкому у Луцькраді.

Конкурс на перевезення пасажирів відбувся 14 травня. Йдеться про здійснення перевезення за автобусним маршрутом загального користування № 9 “Теремнівська – с. Рованці (церква)”.

Конкурс на перевезення виграло ПрАТ “Луцьке АТП 10701”.

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Теги: маршрут №9, Луцьк
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