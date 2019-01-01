На луцькому маршруті №9 – новий перевізник
Сьогодні, 10:07
У Луцьку знайшли перевізника на маршрут №9.
Про це йшлося у середу, 5 червня, під час виконкому у Луцькраді.
Конкурс на перевезення пасажирів відбувся 14 травня. Йдеться про здійснення перевезення за автобусним маршрутом загального користування № 9 “Теремнівська – с. Рованці (церква)”.
Конкурс на перевезення виграло ПрАТ “Луцьке АТП 10701”.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йшлося у середу, 5 червня, під час виконкому у Луцькраді.
Конкурс на перевезення пасажирів відбувся 14 травня. Йдеться про здійснення перевезення за автобусним маршрутом загального користування № 9 “Теремнівська – с. Рованці (церква)”.
Конкурс на перевезення виграло ПрАТ “Луцьке АТП 10701”.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку за «тролейбусні» гроші куплять кондиціонери
Сьогодні, 10:16
На Волині від смерті на воді врятували дитину
Сьогодні, 10:12
На луцькому маршруті №9 – новий перевізник
Сьогодні, 10:07
У Луцьку на Теремнівських ставках ледь не втопився хлопець
Сьогодні, 10:05