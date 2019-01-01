На луцькому маршруті №9 – новий перевізник





Про це йшлося у середу, 5 червня, під час виконкому у Луцькраді.



Конкурс на перевезення пасажирів відбувся 14 травня. Йдеться про здійснення перевезення за автобусним маршрутом загального користування № 9 “Теремнівська – с. Рованці (церква)”.



Конкурс на перевезення виграло ПрАТ “Луцьке АТП 10701”.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку знайшли перевізника на маршрут №9.Про це йшлося у середу, 5 червня, під час виконкому у Луцькраді.Конкурс на перевезення пасажирів відбувся 14 травня. Йдеться про здійснення перевезення за автобусним маршрутом загального користування № 9 “Теремнівська – с. Рованці (церква)”.Конкурс на перевезення виграло ПрАТ “Луцьке АТП 10701”.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію