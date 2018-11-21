На Волині від смерті на воді врятували дитину

На водоймі у селі Велимче Ратнівського району від утоплення врятували 13-річну дитину.Про цеповідомили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.Відомо, що успішну реанімацію медики здійснили учора, 4 червня. На виклик приїхала бригада у складі фельдшера та водія. Утім, під час реанімаційних заходів на допомогу прибігли ще один фельдшер та водій, тож дитину рятували «в чотири руки».На щастя, життя дитини вдалося врятувати. Її госпіталізували у Камінь-Каширську центральну районну лікарню.