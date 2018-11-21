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На Волині від смерті на воді врятували дитину

На Волині від смерті на воді врятували дитину
На водоймі у селі Велимче Ратнівського району від утоплення врятували 13-річну дитину.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Відомо, що успішну реанімацію медики здійснили учора, 4 червня. На виклик приїхала бригада у складі фельдшера та водія. Утім, під час реанімаційних заходів на допомогу прибігли ще один фельдшер та водій, тож дитину рятували «в чотири руки».

На щастя, життя дитини вдалося врятувати. Її госпіталізували у Камінь-Каширську центральну районну лікарню.

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Теги: утоплення, Волинь
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