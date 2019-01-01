У Луцьку для Винника вже облаштовують сцену на іподромі. ФОТО
Сьогодні, 09:25
До приїзду відомого українського співака Олега Винника у Луцьку вже розпочали облаштовувати сцену на іподромі.
Наразі сюди звезли усі необхідні конструкції і займаються монтажем.
На шоу обіцяють живий звук і нову феєричну концертну програму під назвою «Роксолана». До слова, головна пісня турне «Роксолана», написана ще у 2005 році і знайома шанувальникам творчості Винника з третього студійного альбому музиканта, прозвучить в раніше невідомій інтерпретації, в первісному її варіанті.
Нагадаємо, що концерт кумира, автора відомих запальних хітів, у Луцьку відбудеться вже у цю п’ятницю, 7 червня.
Початок концерту заплановали на 20:00 на іподромі у Центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки.
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Наразі сюди звезли усі необхідні конструкції і займаються монтажем.
На шоу обіцяють живий звук і нову феєричну концертну програму під назвою «Роксолана». До слова, головна пісня турне «Роксолана», написана ще у 2005 році і знайома шанувальникам творчості Винника з третього студійного альбому музиканта, прозвучить в раніше невідомій інтерпретації, в первісному її варіанті.
Нагадаємо, що концерт кумира, автора відомих запальних хітів, у Луцьку відбудеться вже у цю п’ятницю, 7 червня.
Початок концерту заплановали на 20:00 на іподромі у Центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: У Луцьку Олег Винник даруватиме вино «молодим вовчицям» з 13-го ряду
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