У Луцьку для Винника вже облаштовують сцену на іподромі. ФОТО

Олега Винника у Луцьку вже розпочали облаштовувати сцену на іподромі.



Наразі сюди звезли усі необхідні конструкції і займаються монтажем.



На шоу обіцяють живий звук і нову феєричну концертну програму під назвою «Роксолана». До слова, головна пісня турне «Роксолана», написана ще у 2005 році і знайома шанувальникам творчості Винника з третього студійного альбому музиканта, прозвучить в раніше невідомій інтерпретації, в первісному її варіанті.



Нагадаємо, що концерт кумира, автора відомих запальних хітів, у Луцьку відбудеться



Початок концерту заплановали на 20:00 на іподромі у Центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки.



Де знаходиться іподром





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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. До приїзду відомого українського співакау Луцьку вже розпочали облаштовувати сцену на іподромі.Наразі сюди звезли усі необхідні конструкції і займаються монтажем.На шоу обіцяють живий звук і нову феєричну концертну програму під назвою «Роксолана». До слова, головна пісня турне «Роксолана», написана ще у 2005 році і знайома шанувальникам творчості Винника з третього студійного альбому музиканта, прозвучить в раніше невідомій інтерпретації, в первісному її варіанті.Нагадаємо, що концерт кумира, автора відомих запальних хітів, у Луцьку відбудеться вже у цю п’ятницю, 7 червня Початок концерту заплановали на 20:00 на іподромі у Центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки.

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