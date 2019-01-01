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У Луцьку для Винника вже облаштовують сцену на іподромі. ФОТО

У Луцьку для Винника вже облаштовують сцену на іподромі. ФОТО
До приїзду відомого українського співака Олега Винника у Луцьку вже розпочали облаштовувати сцену на іподромі.

Наразі сюди звезли усі необхідні конструкції і займаються монтажем.

На шоу обіцяють живий звук і нову феєричну концертну програму під назвою «Роксолана». До слова, головна пісня турне «Роксолана», написана ще у 2005 році і знайома шанувальникам творчості Винника з третього студійного альбому музиканта, прозвучить в раніше невідомій інтерпретації, в первісному її варіанті.

Нагадаємо, що концерт кумира, автора відомих запальних хітів, у Луцьку відбудеться вже у цю п’ятницю, 7 червня.

Початок концерту заплановали на 20:00 на іподромі у Центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки.

Де знаходиться іподром
Де знаходиться іподром

У Луцьку для Винника вже облаштовують сцену на іподромі. ФОТО
У Луцьку для Винника вже облаштовують сцену на іподромі. ФОТО
У Луцьку для Винника вже облаштовують сцену на іподромі. ФОТО
У Луцьку для Винника вже облаштовують сцену на іподромі. ФОТО
У Луцьку для Винника вже облаштовують сцену на іподромі. ФОТО
У Луцьку для Винника вже облаштовують сцену на іподромі. ФОТО
У Луцьку для Винника вже облаштовують сцену на іподромі. ФОТО
У Луцьку для Винника вже облаштовують сцену на іподромі. ФОТО
У Луцьку для Винника вже облаштовують сцену на іподромі. ФОТО


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Теги: Винник, концерт, Луцьк, Роксолана, іподром
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