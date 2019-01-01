На «замінованих» об'єктах у Луцьку вибухівки не знайшли





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел у правоохоронних органах.



Нагадаємо, що ввечері п'ятниці, 7 червня, надійшло повідомлення про



Окрім того біля 21-ої години 7 червня надійшло ще одне повідомлення про те, що вибухівка нібито є у всіх супермаркетах та аптеках Луцька, а також у декількох житлових будинках.



Зрештою, за результатами перевірки вибухівку не знайшли.

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