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На «замінованих» об'єктах у Луцьку вибухівки не знайшли

На «замінованих» об'єктах у Луцьку вибухівки не знайшли
Правоохоронці та рятувальники перевірили усі об'єкти, щодо яких було повідомлення про замінування.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел у правоохоронних органах.

Нагадаємо, що ввечері п'ятниці, 7 червня, надійшло повідомлення про замінування замку Любарта, обласної лікарні на проспекті Грушевського, обласної дитячої лікарні на проспекті Відродження та ще ряду об'єктів.

Окрім того біля 21-ої години 7 червня надійшло ще одне повідомлення про те, що вибухівка нібито є у всіх супермаркетах та аптеках Луцька, а також у декількох житлових будинках.

Зрештою, за результатами перевірки вибухівку не знайшли.

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Теги: вибухівка, замінування
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