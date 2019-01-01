На «замінованих» об'єктах у Луцьку вибухівки не знайшли
07 червень, 23:52
Правоохоронці та рятувальники перевірили усі об'єкти, щодо яких було повідомлення про замінування.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел у правоохоронних органах.
Нагадаємо, що ввечері п'ятниці, 7 червня, надійшло повідомлення про замінування замку Любарта, обласної лікарні на проспекті Грушевського, обласної дитячої лікарні на проспекті Відродження та ще ряду об'єктів.
Окрім того біля 21-ої години 7 червня надійшло ще одне повідомлення про те, що вибухівка нібито є у всіх супермаркетах та аптеках Луцька, а також у декількох житлових будинках.
Зрештою, за результатами перевірки вибухівку не знайшли.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел у правоохоронних органах.
Нагадаємо, що ввечері п'ятниці, 7 червня, надійшло повідомлення про замінування замку Любарта, обласної лікарні на проспекті Грушевського, обласної дитячої лікарні на проспекті Відродження та ще ряду об'єктів.
Окрім того біля 21-ої години 7 червня надійшло ще одне повідомлення про те, що вибухівка нібито є у всіх супермаркетах та аптеках Луцька, а також у декількох житлових будинках.
Зрештою, за результатами перевірки вибухівку не знайшли.
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