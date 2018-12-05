Вбивство лучанина на автозаправці в Горохові: поліція завела «кримінал»

У суботу, 8 червня, по 4 годині ранку на лінію служби "102" поліції надійшло повідомлення про те, що в райцентрі Горохів на території автозаправної станції виявилено мертву людину.Про це повідомляють у прес-службі поліції Волині.На місце одразу ж виїхала слідчо-оперативна група поліції. Поліцейські встановили особу померлого. Ним виявився 31-річний лучанин. З метою встановлення часу та причин смерті тіло направили на проведення судово-медичної експертизи.Слідчі Горохівського відділу поліції відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч2 ст121 Кримінального кодексу України.Санкція статті визначає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.Поліція встановлює усі обставини цього злочину та особ причетних до його скоєння.