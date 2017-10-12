Львівські ультрас зламали та підпалили трибуни на стадіоні «Авангард». ВІДЕО
Сьогодні, 21:23
Фани львівської ФК "Карпати" підпалили трибуни на стадіоні "Авангард".
Відповідне відео на своїй сторінці у facebook оприлюднив юрист Олег Огородник.
У коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost він розповів, що фанати львівської команди поводяться агресивно та неадекватно.
"Львівські ультрас підпалили трибуни на своєму фансекторі. Спочатку вони ці сидіння ламали та кидали у поліцейських та фанатів "Волині". Фанати агресивні та п'яні", - розповів Олег Огородник.
Водночас, волинські поліцейські, за словами Олега Огородника, поводяться стримано.
Нагадаємо, що сьогодні, 8 червня у Луцьку відбувається другий стиковий матч за путівку до української футбольної прем’єр-ліги між «Карпатами» та «Волинню». Перший поєдинок у Львові, нагадаємо, завершився внічию 0:0. Тож поєдинок у Луцьку - дуже запеклий.
У ЗМІ була інформація про те, що на матч планують прибути близько тисячі уболівальників «Карпат» і, що вболівати за львів’ян до Луцька приїдуть і ультрас «Динамо».
З цього приводу до Луцька прибуло підкриплення поліції.
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Відповідне відео на своїй сторінці у facebook оприлюднив юрист Олег Огородник.
У коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost він розповів, що фанати львівської команди поводяться агресивно та неадекватно.
"Львівські ультрас підпалили трибуни на своєму фансекторі. Спочатку вони ці сидіння ламали та кидали у поліцейських та фанатів "Волині". Фанати агресивні та п'яні", - розповів Олег Огородник.
Водночас, волинські поліцейські, за словами Олега Огородника, поводяться стримано.
Нагадаємо, що сьогодні, 8 червня у Луцьку відбувається другий стиковий матч за путівку до української футбольної прем’єр-ліги між «Карпатами» та «Волинню». Перший поєдинок у Львові, нагадаємо, завершився внічию 0:0. Тож поєдинок у Луцьку - дуже запеклий.
У ЗМІ була інформація про те, що на матч планують прибути близько тисячі уболівальників «Карпат» і, що вболівати за львів’ян до Луцька приїдуть і ультрас «Динамо».
З цього приводу до Луцька прибуло підкриплення поліції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
мабуть це єдиний момент, коли хочеться повернути старий "бєркут", щоб він повернув до тями цих "балєльщіков", бо вболівальниками це бидло назвати не можна.
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