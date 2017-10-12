Львівські ультрас зламали та підпалили трибуни на стадіоні «Авангард». ВІДЕО





Відповідне відео на своїй сторінці у Олег Огородник.



У коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost він розповів, що фанати львівської команди поводяться агресивно та неадекватно.



"Львівські ультрас підпалили трибуни на своєму фансекторі. Спочатку вони ці сидіння ламали та кидали у поліцейських та фанатів "Волині". Фанати агресивні та п'яні", - розповів Олег Огородник.



Водночас, волинські поліцейські, за словами Олега Огородника, поводяться стримано.



Нагадаємо, що сьогодні, 8 червня у Луцьку відбувається другий стиковий матч за путівку до української футбольної прем’єр-ліги між «Карпатами» та «Волинню». Перший поєдинок у Львові, нагадаємо, завершився внічию 0:0. Тож поєдинок у Луцьку - дуже запеклий.



У ЗМІ була



З цього приводу до Луцька







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Фани львівської ФК "Карпати" підпалили трибуни на стадіоні "Авангард".Відповідне відео на своїй сторінці у facebook оприлюднив юристУ коментарівін розповів, що фанати львівської команди поводяться агресивно та неадекватно."Львівські ультрас підпалили трибуни на своєму фансекторі. Спочатку вони ці сидіння ламали та кидали у поліцейських та фанатів "Волині". Фанати агресивні та п'яні", - розповів Олег Огородник.Водночас, волинські поліцейські, за словами Олега Огородника, поводяться стримано.Нагадаємо, що сьогодні, 8 червня у Луцьку відбувається другий стиковий матч за путівку до української футбольної прем’єр-ліги між «Карпатами» та «Волинню». Перший поєдинок у Львові, нагадаємо, завершився внічию 0:0. Тож поєдинок у Луцьку - дуже запеклий.У ЗМІ була інформація про те, що на матч планують прибути близько тисячі уболівальників «Карпат» і, що вболівати за львів’ян до Луцька приїдуть і ультрас «Динамо».З цього приводу до Луцька прибуло підкриплення поліції

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