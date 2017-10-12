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Львівські ультрас зламали та підпалили трибуни на стадіоні «Авангард». ВІДЕО

Львівські ультрас зламали та підпалили трибуни на стадіоні «Авангард». ВІДЕО
Фани львівської ФК "Карпати" підпалили трибуни на стадіоні "Авангард".

Відповідне відео на своїй сторінці у facebook оприлюднив юрист Олег Огородник.

У коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost він розповів, що фанати львівської команди поводяться агресивно та неадекватно.

"Львівські ультрас підпалили трибуни на своєму фансекторі. Спочатку вони ці сидіння ламали та кидали у поліцейських та фанатів "Волині". Фанати агресивні та п'яні", - розповів Олег Огородник.

Водночас, волинські поліцейські, за словами Олега Огородника, поводяться стримано.

Нагадаємо, що сьогодні, 8 червня у Луцьку відбувається другий стиковий матч за путівку до української футбольної прем’єр-ліги між «Карпатами» та «Волинню». Перший поєдинок у Львові, нагадаємо, завершився внічию 0:0. Тож поєдинок у Луцьку - дуже запеклий.

У ЗМІ була інформація про те, що на матч планують прибути близько тисячі уболівальників «Карпат» і, що вболівати за львів’ян до Луцька приїдуть і ультрас «Динамо».

З цього приводу до Луцька прибуло підкриплення поліції.



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Теги: ультрас
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Коментарі 1
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мабуть це єдиний момент, коли хочеться повернути старий "бєркут", щоб він повернув до тями цих "балєльщіков", бо вболівальниками це бидло назвати не можна.
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