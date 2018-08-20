У Луцьку на «зебрі» збили хлопчика-велосипедиста





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.



Зіткнення відбулося на пішохідному переході.



За попередньою інформацією, дитину забрали в лікарню, а водія возили на освідування в наркодиспансер.



На місці працювала патрульна поліція. Утім, ситуацію поки не прокоментували.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на проспекті Соборності, 31 автомобіль Mitsubishi Lancer збив неповнолітнього велосипедиста. Подія трапилася учора, 8 червня, ввечері.Про цеповідомили очевидці.Зіткнення відбулося на пішохідному переході.За попередньою інформацією, дитину забрали в лікарню, а водія возили на освідування в наркодиспансер.На місці працювала патрульна поліція. Утім, ситуацію поки не прокоментували.

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