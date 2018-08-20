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У Луцьку на «зебрі» збили хлопчика-велосипедиста

У Луцьку на «зебрі» збили хлопчика-велосипедиста
У Луцьку на проспекті Соборності, 31 автомобіль Mitsubishi Lancer збив неповнолітнього велосипедиста. Подія трапилася учора, 8 червня, ввечері.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.

Зіткнення відбулося на пішохідному переході.

За попередньою інформацією, дитину забрали в лікарню, а водія возили на освідування в наркодиспансер.

На місці працювала патрульна поліція. Утім, ситуацію поки не прокоментували.

У Луцьку на «зебрі» збили хлопчика-велосипедиста
У Луцьку на «зебрі» збили хлопчика-велосипедиста


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Теги: Mitsubishi Lancer, аварія, Луцьк, велосипедист
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Коментарі 3
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Взагалі по зебрі,ходять,а велобайка переводять в руках.
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Вчіться самі та дітей своїх навчайте. Пішохідний перехід, це перехід а не велопереїзд, як більшість тупаків звикли. Ще на швидкого пішохода, водій може зреагувати а на велосипедиста недоумка, не завжди. Пора таких карати гривнею.
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бережіть самі себе а не надійтеся на когось
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