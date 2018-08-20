У Луцьку на «зебрі» збили хлопчика-велосипедиста
Сьогодні, 17:43
У Луцьку на проспекті Соборності, 31 автомобіль Mitsubishi Lancer збив неповнолітнього велосипедиста. Подія трапилася учора, 8 червня, ввечері.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
Зіткнення відбулося на пішохідному переході.
За попередньою інформацією, дитину забрали в лікарню, а водія возили на освідування в наркодиспансер.
На місці працювала патрульна поліція. Утім, ситуацію поки не прокоментували.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
Зіткнення відбулося на пішохідному переході.
За попередньою інформацією, дитину забрали в лікарню, а водія возили на освідування в наркодиспансер.
На місці працювала патрульна поліція. Утім, ситуацію поки не прокоментували.
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Коментарі 3
Взагалі по зебрі,ходять,а велобайка переводять в руках.
Вчіться самі та дітей своїх навчайте. Пішохідний перехід, це перехід а не велопереїзд, як більшість тупаків звикли. Ще на швидкого пішохода, водій може зреагувати а на велосипедиста недоумка, не завжди. Пора таких карати гривнею.
бережіть самі себе а не надійтеся на когось
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