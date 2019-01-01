У Луцьку знову «замінували» інфекційну лікарню і «Там Там»
Сьогодні, 20:06
Увечері 9 червня вкотре надійшло повідомлення про замінування інфекційної лікарні, що на вулиці Шевченка та гіпермаркету «Там Там».
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
Вказані об'єкти вже неодноразово "заміновували" раніше.
Станом на 20:00 9 червня там працюють необхідні інстанції - поліція, медики, рятувальники та вибухотехніки. З гіпермаркету евакуювали людей.
Нагадаємо, протягом дня 9 червня повідомляли про наявність вибухівки у медичному центрі «Platinum Medical», що на проспекті Перемоги, 5, однієї з автозаправних станцій та залізничного вокзалу. За результатами перевірки вибухівки там не знайшли.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
Вказані об'єкти вже неодноразово "заміновували" раніше.
Станом на 20:00 9 червня там працюють необхідні інстанції - поліція, медики, рятувальники та вибухотехніки. З гіпермаркету евакуювали людей.
Нагадаємо, протягом дня 9 червня повідомляли про наявність вибухівки у медичному центрі «Platinum Medical», що на проспекті Перемоги, 5, однієї з автозаправних станцій та залізничного вокзалу. За результатами перевірки вибухівки там не знайшли.
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