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У Луцьку знову «замінували» інфекційну лікарню і «Там Там»

У Луцьку знову «замінували» інфекційну лікарню і «Там Там»
Увечері 9 червня вкотре надійшло повідомлення про замінування інфекційної лікарні, що на вулиці Шевченка та гіпермаркету «Там Там».

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.

Вказані об'єкти вже неодноразово "заміновували" раніше.

Станом на 20:00 9 червня там працюють необхідні інстанції - поліція, медики, рятувальники та вибухотехніки. З гіпермаркету евакуювали людей.

Нагадаємо, протягом дня 9 червня повідомляли про наявність вибухівки у медичному центрі «Platinum Medical», що на проспекті Перемоги, 5, однієї з автозаправних станцій та залізничного вокзалу. За результатами перевірки вибухівки там не знайшли.


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Теги: замінування, Луцьк, ТамТам
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