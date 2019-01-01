У Луцьку знову «замінували» інфекційну лікарню і «Там Там»

Увечері 9 червня вкотре надійшло повідомлення про замінування інфекційної лікарні, що на вулиці Шевченка та гіпермаркету «Там Там».Про цестало відомо з власних джерел.Вказані об'єкти вже неодноразово "заміновували" раніше.Станом на 20:00 9 червня там працюють необхідні інстанції - поліція, медики, рятувальники та вибухотехніки. З гіпермаркету евакуювали людей.Нагадаємо, протягом дня 9 червня повідомляли про наявність вибухівки у медичному центрі «Platinum Medical», що на проспекті Перемоги, 5, однієї з автозаправних станцій та залізничного вокзалу. За результатами перевірки вибухівки там не знайшли.