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«Шухер, граждане! На сцене психопат!»: яким був концерт гурту «Ляпіс 98» у Луцьку: ФОТОРЕПОРТАЖ

«Шухер, граждане! На сцене психопат!»: яким був концерт гурту «Ляпіс 98» у Луцьку: ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку із аншлагом відгримів концерт відомого білоруського співака Сергія Міхалка разом із ортодоксальним оркестром «Ляпіс 98», що не має жодних аналогів у світі.

13 червня у залі «Променя» родоначальники радикального шансону, як вони самі себе називають, представили ексклюзивне й безкомпромісне за своїми масштабами шоу «Всім дівчатам подобається».

Сотні фанів прийшли послухати легендарні хіти культового рок-гурту і попідспівувати улюбленим виконавцям. На сцені і у глядацькому залі все було переповнене енергією драйву та емоцій, а глядачі відгадували пісні улюблених артистів з перших акордів і більше двох годин співали разом із виконавцями, не втомлювалися також і танцювати, бо всидіти на місцях під музику «Ляпіса» було просто неможливо.

«Шухер, граждане! На сцене психопат!»: яким був концерт гурту «Ляпіс 98» у Луцьку: ФОТОРЕПОРТАЖ


Першою піснею, яку виконав гурт, був хіт 2008 року «Рыбка золотая», а слідом прозвучали «Золотая Антилопа», «Евпатория», «Зеленоглазое Такси», «Капитал», «Котик», «Манифест», «Метелица», «Яблони» та ще багато інших. Найбільший шквал оплесків зірвала улюблена пісня багатьох – «Воины Света», яку вони виконали наприкінці концерту.
Міхалок зазначив, що цю композицію цінують не тільки в Україні, Білорусі та інших країнах-сусідах, але і далеко за океанами, навіть не розуміючи її суті, просто відчувають, що це є той самий символ патріотизму і боротьби, але не фізичної, а через музику.

Глядачі співали і плескали стоячи. Виконанню цього хіта передував довгий монолог Міхалка про цінності і культуру.

«Шухер, граждане! На сцене психопат!»: яким був концерт гурту «Ляпіс 98» у Луцьку: ФОТОРЕПОРТАЖ


Аудиторія на концерті була різною, приходили навіть батьки із маленькими дітками, формат цього не заперечував, веселилися усі. Більше того сам артист розповів, що 4 місяці тому у нього народився син і він неймовірно щасливий знову стати батьком.

«Шухер, граждане! На сцене психопат!»: яким був концерт гурту «Ляпіс 98» у Луцьку: ФОТОРЕПОРТАЖ


На сцену Сергій Міхалок вийшов із довгим монологом та арсеналом віршів, цитував їх ледь не після кожної пісні. Окрім цього, багато говорив про мистецтво, богів і культуру, спілкувався із залом та знайомив глядачів з особистим життям музикантів оркестру «Ляпіс 98».

А представив себе рядками із одного з власних віршів, які він підписує під псевдонімом Юзіка Кілевича:

«Посейдон коралловым трезубцем
Раскалывает айсберги как рафинад,
Многие считают меня безумцем,
Шухер, граждане! На сцене психопат!»

«Шухер, граждане! На сцене психопат!»: яким був концерт гурту «Ляпіс 98» у Луцьку: ФОТОРЕПОРТАЖ


Між піснями «Трубєцкого» та віршами Міхалка музиканти демонстрували свою віртуозну майстерність гри на інструментах і не тільки…

Так, глядачі на довго запам’ятають соло Дениса Шурова на барабанах, гру Павла Третьякова на гітарі, приголомшливі танцювальні рухи Сергія Міхалка, а після виходу «на біс» ще й ходіння на руках Владислава Сенкевича.

«Шухер, граждане! На сцене психопат!»: яким був концерт гурту «Ляпіс 98» у Луцьку: ФОТОРЕПОРТАЖ
«Шухер, граждане! На сцене психопат!»: яким був концерт гурту «Ляпіс 98» у Луцьку: ФОТОРЕПОРТАЖ


Останньою піснею у виконанні оркестру «Ляпіс 98» та незмінного фронт-мена гурту Сергія Міхалка став шлягер «Паренек Под Следствием». «Не плутайте нашу музику зі звичайним стандартним шансоном, де це все романтизується: етапи, зони, шапки вушанки. Ми знаємо, якою була реальність, бо самі це все пройшли, знаємо, що таке колючий дріт. Ми – родоначальники р-р-радикального шансону, а це – зовсім інше», – повторював Міхалок.

«Шухер, граждане! На сцене психопат!»: яким був концерт гурту «Ляпіс 98» у Луцьку: ФОТОРЕПОРТАЖ


Зі сцени артистів не хотіли відпускати, а соліст гурту пообіцяв, що повернеться, якщо так попросять слухачі. Проводжали «Ляпіса» гучними оплесками і свистом.

«Шухер, граждане! На сцене психопат!»: яким був концерт гурту «Ляпіс 98» у Луцьку: ФОТОРЕПОРТАЖ
«Шухер, граждане! На сцене психопат!»: яким був концерт гурту «Ляпіс 98» у Луцьку: ФОТОРЕПОРТАЖ
«Шухер, граждане! На сцене психопат!»: яким був концерт гурту «Ляпіс 98» у Луцьку: ФОТОРЕПОРТАЖ
«Шухер, граждане! На сцене психопат!»: яким був концерт гурту «Ляпіс 98» у Луцьку: ФОТОРЕПОРТАЖ
«Шухер, граждане! На сцене психопат!»: яким був концерт гурту «Ляпіс 98» у Луцьку: ФОТОРЕПОРТАЖ
«Шухер, граждане! На сцене психопат!»: яким був концерт гурту «Ляпіс 98» у Луцьку: ФОТОРЕПОРТАЖ
«Шухер, граждане! На сцене психопат!»: яким був концерт гурту «Ляпіс 98» у Луцьку: ФОТОРЕПОРТАЖ
«Шухер, граждане! На сцене психопат!»: яким був концерт гурту «Ляпіс 98» у Луцьку: ФОТОРЕПОРТАЖ
«Шухер, граждане! На сцене психопат!»: яким був концерт гурту «Ляпіс 98» у Луцьку: ФОТОРЕПОРТАЖ
«Шухер, граждане! На сцене психопат!»: яким був концерт гурту «Ляпіс 98» у Луцьку: ФОТОРЕПОРТАЖ
«Шухер, граждане! На сцене психопат!»: яким був концерт гурту «Ляпіс 98» у Луцьку: ФОТОРЕПОРТАЖ
«Шухер, граждане! На сцене психопат!»: яким був концерт гурту «Ляпіс 98» у Луцьку: ФОТОРЕПОРТАЖ
«Шухер, граждане! На сцене психопат!»: яким був концерт гурту «Ляпіс 98» у Луцьку: ФОТОРЕПОРТАЖ
«Шухер, граждане! На сцене психопат!»: яким був концерт гурту «Ляпіс 98» у Луцьку: ФОТОРЕПОРТАЖ
«Шухер, граждане! На сцене психопат!»: яким був концерт гурту «Ляпіс 98» у Луцьку: ФОТОРЕПОРТАЖ
«Шухер, граждане! На сцене психопат!»: яким був концерт гурту «Ляпіс 98» у Луцьку: ФОТОРЕПОРТАЖ
«Шухер, граждане! На сцене психопат!»: яким був концерт гурту «Ляпіс 98» у Луцьку: ФОТОРЕПОРТАЖ
«Шухер, граждане! На сцене психопат!»: яким був концерт гурту «Ляпіс 98» у Луцьку: ФОТОРЕПОРТАЖ
«Шухер, граждане! На сцене психопат!»: яким був концерт гурту «Ляпіс 98» у Луцьку: ФОТОРЕПОРТАЖ
«Шухер, граждане! На сцене психопат!»: яким був концерт гурту «Ляпіс 98» у Луцьку: ФОТОРЕПОРТАЖ
«Шухер, граждане! На сцене психопат!»: яким був концерт гурту «Ляпіс 98» у Луцьку: ФОТОРЕПОРТАЖ
«Шухер, граждане! На сцене психопат!»: яким був концерт гурту «Ляпіс 98» у Луцьку: ФОТОРЕПОРТАЖ
«Шухер, граждане! На сцене психопат!»: яким був концерт гурту «Ляпіс 98» у Луцьку: ФОТОРЕПОРТАЖ
«Шухер, граждане! На сцене психопат!»: яким був концерт гурту «Ляпіс 98» у Луцьку: ФОТОРЕПОРТАЖ
«Шухер, граждане! На сцене психопат!»: яким був концерт гурту «Ляпіс 98» у Луцьку: ФОТОРЕПОРТАЖ
«Шухер, граждане! На сцене психопат!»: яким був концерт гурту «Ляпіс 98» у Луцьку: ФОТОРЕПОРТАЖ
«Шухер, граждане! На сцене психопат!»: яким був концерт гурту «Ляпіс 98» у Луцьку: ФОТОРЕПОРТАЖ
«Шухер, граждане! На сцене психопат!»: яким був концерт гурту «Ляпіс 98» у Луцьку: ФОТОРЕПОРТАЖ
«Шухер, граждане! На сцене психопат!»: яким був концерт гурту «Ляпіс 98» у Луцьку: ФОТОРЕПОРТАЖ
«Шухер, граждане! На сцене психопат!»: яким був концерт гурту «Ляпіс 98» у Луцьку: ФОТОРЕПОРТАЖ
«Шухер, граждане! На сцене психопат!»: яким був концерт гурту «Ляпіс 98» у Луцьку: ФОТОРЕПОРТАЖ
«Шухер, граждане! На сцене психопат!»: яким був концерт гурту «Ляпіс 98» у Луцьку: ФОТОРЕПОРТАЖ
«Шухер, граждане! На сцене психопат!»: яким був концерт гурту «Ляпіс 98» у Луцьку: ФОТОРЕПОРТАЖ
«Шухер, граждане! На сцене психопат!»: яким був концерт гурту «Ляпіс 98» у Луцьку: ФОТОРЕПОРТАЖ
«Шухер, граждане! На сцене психопат!»: яким був концерт гурту «Ляпіс 98» у Луцьку: ФОТОРЕПОРТАЖ
«Шухер, граждане! На сцене психопат!»: яким був концерт гурту «Ляпіс 98» у Луцьку: ФОТОРЕПОРТАЖ
«Шухер, граждане! На сцене психопат!»: яким був концерт гурту «Ляпіс 98» у Луцьку: ФОТОРЕПОРТАЖ
«Шухер, граждане! На сцене психопат!»: яким був концерт гурту «Ляпіс 98» у Луцьку: ФОТОРЕПОРТАЖ
«Шухер, граждане! На сцене психопат!»: яким був концерт гурту «Ляпіс 98» у Луцьку: ФОТОРЕПОРТАЖ
«Шухер, граждане! На сцене психопат!»: яким був концерт гурту «Ляпіс 98» у Луцьку: ФОТОРЕПОРТАЖ
«Шухер, граждане! На сцене психопат!»: яким був концерт гурту «Ляпіс 98» у Луцьку: ФОТОРЕПОРТАЖ
«Шухер, граждане! На сцене психопат!»: яким був концерт гурту «Ляпіс 98» у Луцьку: ФОТОРЕПОРТАЖ
«Шухер, граждане! На сцене психопат!»: яким був концерт гурту «Ляпіс 98» у Луцьку: ФОТОРЕПОРТАЖ
«Шухер, граждане! На сцене психопат!»: яким був концерт гурту «Ляпіс 98» у Луцьку: ФОТОРЕПОРТАЖ
«Шухер, граждане! На сцене психопат!»: яким був концерт гурту «Ляпіс 98» у Луцьку: ФОТОРЕПОРТАЖ
«Шухер, граждане! На сцене психопат!»: яким був концерт гурту «Ляпіс 98» у Луцьку: ФОТОРЕПОРТАЖ
«Шухер, граждане! На сцене психопат!»: яким був концерт гурту «Ляпіс 98» у Луцьку: ФОТОРЕПОРТАЖ
«Шухер, граждане! На сцене психопат!»: яким був концерт гурту «Ляпіс 98» у Луцьку: ФОТОРЕПОРТАЖ
«Шухер, граждане! На сцене психопат!»: яким був концерт гурту «Ляпіс 98» у Луцьку: ФОТОРЕПОРТАЖ


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Теги: Ляпіс Трубецкой, Сергій Міхалок, концерт, Луцьк, промінь, музика
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