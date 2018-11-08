«Шухер, граждане! На сцене психопат!»: яким був концерт гурту «Ляпіс 98» у Луцьку: ФОТОРЕПОРТАЖ

У Луцьку із аншлагом відгримів концерт відомого білоруського співакаразом із ортодоксальним оркестром «Ляпіс 98», що не має жодних аналогів у світі.13 червня у залі «Променя» родоначальники радикального шансону, як вони самі себе називають, представили ексклюзивне й безкомпромісне за своїми масштабами шоу «Всім дівчатам подобається».Сотні фанів прийшли послухати легендарні хіти культового рок-гурту і попідспівувати улюбленим виконавцям. На сцені і у глядацькому залі все було переповнене енергією драйву та емоцій, а глядачі відгадували пісні улюблених артистів з перших акордів і більше двох годин співали разом із виконавцями, не втомлювалися також і танцювати, бо всидіти на місцях під музику «Ляпіса» було просто неможливо.Першою піснею, яку виконав гурт, був хіт 2008 року «Рыбка золотая», а слідом прозвучали «Золотая Антилопа», «Евпатория», «Зеленоглазое Такси», «Капитал», «Котик», «Манифест», «Метелица», «Яблони» та ще багато інших. Найбільший шквал оплесків зірвала улюблена пісня багатьох – «Воины Света», яку вони виконали наприкінці концерту.Міхалок зазначив, що цю композицію цінують не тільки в Україні, Білорусі та інших країнах-сусідах, але і далеко за океанами, навіть не розуміючи її суті, просто відчувають, що це є той самий символ патріотизму і боротьби, але не фізичної, а через музику.Глядачі співали і плескали стоячи. Виконанню цього хіта передував довгий монолог Міхалка про цінності і культуру.Аудиторія на концерті була різною, приходили навіть батьки із маленькими дітками, формат цього не заперечував, веселилися усі. Більше того сам артист розповів, що 4 місяці тому у нього народився син і він неймовірно щасливий знову стати батьком.На сцену Сергій Міхалок вийшов із довгим монологом та арсеналом віршів, цитував їх ледь не після кожної пісні. Окрім цього, багато говорив про мистецтво, богів і культуру, спілкувався із залом та знайомив глядачів з особистим життям музикантів оркестру «Ляпіс 98».А представив себе рядками із одного з власних віршів, які він підписує під псевдонімом«Посейдон коралловым трезубцемРаскалывает айсберги как рафинад,Многие считают меня безумцем,Шухер, граждане! На сцене психопат!»Між піснями «Трубєцкого» та віршами Міхалка музиканти демонстрували свою віртуозну майстерність гри на інструментах і не тільки…Так, глядачі на довго запам’ятають солона барабанах, груна гітарі, приголомшливі танцювальні рухи Сергія Міхалка, а після виходу «на біс» ще й ходіння на рукахОстанньою піснею у виконанні оркестру «Ляпіс 98» та незмінного фронт-мена гурту Сергія Міхалка став шлягер «Паренек Под Следствием». «Не плутайте нашу музику зі звичайним стандартним шансоном, де це все романтизується: етапи, зони, шапки вушанки. Ми знаємо, якою була реальність, бо самі це все пройшли, знаємо, що таке колючий дріт. Ми – родоначальники р-р-радикального шансону, а це – зовсім інше», – повторював Міхалок.Зі сцени артистів не хотіли відпускати, а соліст гурту пообіцяв, що повернеться, якщо так попросять слухачі. Проводжали «Ляпіса» гучними оплесками і свистом.