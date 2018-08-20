Дев’ятикласника, який врятував потопельника на Теремнівському ставку, хочуть нагородити





Пізніше стало відомо, що з води потопаючого витягнув Андрій Ольхович із села Жабка - йдеться в сюжеті



Андрій Ольхович сидів з товаришем і рибалив. Він пригадує, що була обідня пора.



"Через наші снасті перепливав чоловік і почав кликати на допомогу, там сиділа пара чоловік і жінка, чоловік почав до нього пливти і витягати до берега", - розповів хлопець.



Перший рятувальник повернувся на берег, говорить Андрій, а чоловік пішов на дно. Ріст Андрія 175 см, він каже, що глибина озера неподалік берега більше 2 метрів, видимість під водою близько 50 сантиметрів.



“Я тоді підбіг, стрибнув у воду й запитав у чоловіка, де той пішов на дно, він показав біля очерету. Я пірнув перший раз, пройшов рукою по дну – не було, другий раз пірнув і вперся йому в спину, далі нащупав руку і витягнув на поверхню води”.



Далі підбігли рятувальники з пляжу і провели реанімаційні заходи, чоловіка завезли в лікарню.



Андрій Ольхович розповів, що у дитинстві мріяв стати пожежником, тепер думає, щоб у майбутньому пов’язати своє життя з професією рятувальника.



Нині Луцька міська рада звернулася до управління ДСНС області, аби хлопця нагородили за порятунок потопаючого.



Нині чоловік, якого врятували, у відділенні пульмонології, - розповів про це заступник директора Луцької міської лікарні Андрій Смольянінов, - завтра його виписуватимуть з медзакладу. Ми зв’язалися з ним, йому 30 років, говорити на камеру відмовився і подякував усім, хто рятував його життя.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку 32-річний чоловік хотів перепливти ставок, що у мікрорайоні Теремно, але не розрахував сили та почав тонути. Його врятували студенти-рятувальники.Пізніше стало відомо, що з води потопаючого витягнувіз села Жабка - йдеться в сюжеті Суспільного Андрій Ольхович сидів з товаришем і рибалив. Він пригадує, що була обідня пора."Через наші снасті перепливав чоловік і почав кликати на допомогу, там сиділа пара чоловік і жінка, чоловік почав до нього пливти і витягати до берега", - розповів хлопець.Перший рятувальник повернувся на берег, говорить Андрій, а чоловік пішов на дно. Ріст Андрія 175 см, він каже, що глибина озера неподалік берега більше 2 метрів, видимість під водою близько 50 сантиметрів.“Я тоді підбіг, стрибнув у воду й запитав у чоловіка, де той пішов на дно, він показав біля очерету. Я пірнув перший раз, пройшов рукою по дну – не було, другий раз пірнув і вперся йому в спину, далі нащупав руку і витягнув на поверхню води”.Далі підбігли рятувальники з пляжу і провели реанімаційні заходи, чоловіка завезли в лікарню.Андрій Ольхович розповів, що у дитинстві мріяв стати пожежником, тепер думає, щоб у майбутньому пов’язати своє життя з професією рятувальника.Нині Луцька міська рада звернулася до управління ДСНС області, аби хлопця нагородили за порятунок потопаючого.Нині чоловік, якого врятували, у відділенні пульмонології, - розповів про це заступник директора Луцької міської лікарні, - завтра його виписуватимуть з медзакладу. Ми зв’язалися з ним, йому 30 років, говорити на камеру відмовився і подякував усім, хто рятував його життя.

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