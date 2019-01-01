У волинському селищі негода вирвала дерева із землі. ФОТО





Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила Тетяна Боренко.



«Це дуже страшно», – підписала допис автор і додала, що випадок трапився 16 червня.



У коментарях жінка зазначила, що місце події – на трасі, яка веде до Дольську.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селищі Любешів негода повалила дерева.Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила«Це дуже страшно», – підписала допис автор і додала, що випадок трапився 16 червня.У коментарях жінка зазначила, що місце події – на трасі, яка веде до Дольську.

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