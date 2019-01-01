вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У волинському селищі негода вирвала дерева із землі. ФОТО

У волинському селищі негода вирвала дерева із землі. ФОТО
У селищі Любешів негода повалила дерева.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила Тетяна Боренко.

«Це дуже страшно», – підписала допис автор і додала, що випадок трапився 16 червня.

У коментарях жінка зазначила, що місце події – на трасі, яка веде до Дольську.

У волинському селищі негода вирвала дерева із землі. ФОТО
У волинському селищі негода вирвала дерева із землі. ФОТО
У волинському селищі негода вирвала дерева із землі. ФОТО
У волинському селищі негода вирвала дерева із землі. ФОТО
У волинському селищі негода вирвала дерева із землі. ФОТО
У волинському селищі негода вирвала дерева із землі. ФОТО
У волинському селищі негода вирвала дерева із землі. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: негода, погода, град, Любешів
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Від і до: скільки коштують перші чорниці та суниці на ринку у Луцьку
Відпочинок у Мельниках: де, за скільки та які умови
Відпочинок у Пульмі: місця, ціни та умови
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Херсонщині впав атракціон: загинув чоловік
Сьогодні, 23:42
У волинському селищі негода вирвала дерева із землі. ФОТО
Сьогодні, 23:10
Луцьк – у воді через негоду. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 22:28
Волинянин, який встромив ножа у груди товаришу, отримав умовний термін
Сьогодні, 21:56
У волинському селі на дорозі автомобіль «згубив» трупи курей
Сьогодні, 21:22
Схожі новини
«Потяг приплив»: дитяча залізниця у Луцьку – під водою «Потяг приплив»: дитяча залізниця у Луцьку – під водою
18 травень, 10:59
На Волині очікують значний дощ та сильний вітер, – рятувальники На Волині очікують значний дощ та сильний вітер, – рятувальники
07 травень, 09:54
Половина місячної норми: за два дні у Луцьку випало 29 міліметрів опадів Половина місячної норми: за два дні у Луцьку випало 29 міліметрів опадів
06 травень, 18:51
В Україні оголосили помаранчевий рівень небезпеки через негоду В Україні оголосили помаранчевий рівень небезпеки через негоду
30 квітень, 16:36
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Херсонщині впав атракціон: загинув чоловік
Сьогодні, 23:42
 0
У волинському селищі негода вирвала дерева із землі. ФОТО
Сьогодні, 23:10
 0
Луцьк – у воді через негоду. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 22:28
 0
Волинянин, який встромив ножа у груди товаришу, отримав умовний термін
Сьогодні, 21:56
 0
У волинському селі на дорозі автомобіль «згубив» трупи курей
Сьогодні, 21:22
 0
Медіа
відео
1/8
﻿