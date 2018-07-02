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Кривава ДТП у Цумані: подробиці мототрощі

Кривава ДТП у Цумані: подробиці мототрощі
Аварія за участі двох молодих мотоциклістів трапилася надвечір 16 червня у селищі Цумань Ківерцівського району на вулиці Грушевського, що майже у самому центрі населеного пункту.

Учасниками мототрощі стали двоє молодих чоловіків, 28 та 18 років, обидва – жителі села Карпилівка Ківерцівського району. 28-річний потерпілий отримав тяжкі тілесні ушкодження, але від госпіталізації відмовився. Молодшого забрала "швидка". Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли у секторі комунікації поліції Волині.

«18-річний учасник ДТП перебуває у стабільно важкому стані в палаті інтенсивної терапії у відділенні анестезіології Луцької міської клінічної лікарні», – повідомив заступник головного лікаря з організаційно-методичної роботи Луцької міської клінічної лікарні Андрій Смольянінов.

Усі обставини аварії у Цумані наразі встановлюють правоохоронці.

Головне фото – ілюстративне

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Теги: ДТП, Цумань, аварія, мотоцикл, подробиці
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