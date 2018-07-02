Кривава ДТП у Цумані: подробиці мототрощі





Учасниками мототрощі стали двоє молодих чоловіків, 28 та 18 років, обидва – жителі села Карпилівка Ківерцівського району. 28-річний потерпілий отримав тяжкі тілесні ушкодження, але від госпіталізації відмовився. Молодшого забрала "швидка". Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли у секторі комунікації поліції Волині.



«18-річний учасник ДТП перебуває у стабільно важкому стані в палаті інтенсивної терапії у відділенні анестезіології Луцької міської клінічної лікарні», – повідомив заступник головного лікаря з організаційно-методичної роботи Луцької міської клінічної лікарні Андрій Смольянінов.



Усі обставини аварії у Цумані наразі встановлюють правоохоронці.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Аварія за участі двох молодих мотоциклістів трапилася надвечір 16 червня у селищі Цумань Ківерцівського району на вулиці Грушевського, що майже у самому центрі населеного пункту.Учасниками мототрощі стали двоє молодих чоловіків, 28 та 18 років, обидва – жителі села Карпилівка Ківерцівського району. 28-річний потерпілий отримав тяжкі тілесні ушкодження, але від госпіталізації відмовився. Молодшого забрала "швидка". Про церозповіли у секторі комунікації поліції Волині.«18-річний учасник ДТП перебуває у стабільно важкому стані в палаті інтенсивної терапії у відділенні анестезіології Луцької міської клінічної лікарні», – повідомив заступник головного лікаря з організаційно-методичної роботи Луцької міської клінічної лікарніУсі обставини аварії у Цумані наразі встановлюють правоохоронці.

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