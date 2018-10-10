До пошуку заробітчанина з Вараша, який зник на Волині, задіяли водолазів

Михайла Демидчика, який



Попередня версія правоохоронців – утоплення. Про це розповіли у секторі комунікації поліції Волині.



Нагадаємо, що у неділю, 16 червня, на свято Трійці, чоловік разом із двома колегами поїхав на місцеве озеро, де Михайла й бачили востаннє. Під час відпочинку хлопці розійшлися на 15 хвилин, але Демидчик так і не повернувся до гурту. Поблизу озера його також не знайшли, а на гукання компанії відповіді не було. Тоді і викликали поліцію.



Днями до пошуку задіяли і водолазів. Відомо, що вчорашні пірнання жодних результатів не дали, через мутну і брудну воду видимість дуже погана, продовжать сьогодні.



Рідні і досі сподіваються побачити Михайла живим, тому усіх, кому відома будь-яка інформація щодо місця перебування Михайла Демидчика, закликають зателефонувати: 0968511026 або 102.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Двадцятишестирічного, який днями зник у Новововолинську , вже шукають водолази.Попередня версія правоохоронців – утоплення. Про це розповіли у секторі комунікації поліції Волині.Нагадаємо, що у неділю, 16 червня, на свято Трійці, чоловік разом із двома колегами поїхав на місцеве озеро, де Михайла й бачили востаннє. Під час відпочинку хлопці розійшлися на 15 хвилин, але Демидчик так і не повернувся до гурту. Поблизу озера його також не знайшли, а на гукання компанії відповіді не було. Тоді і викликали поліцію.Днями до пошуку задіяли і водолазів. Відомо, що вчорашні пірнання жодних результатів не дали, через мутну і брудну воду видимість дуже погана, продовжать сьогодні.Рідні і досі сподіваються побачити Михайла живим, тому усіх, кому відома будь-яка інформація щодо місця перебування Михайла Демидчика, закликають зателефонувати:або

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію