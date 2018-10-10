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До пошуку заробітчанина з Вараша, який зник на Волині, задіяли водолазів

До пошуку заробітчанина з Вараша, який зник на Волині, задіяли водолазів
Двадцятишестирічного Михайла Демидчика, який днями зник у Новововолинську, вже шукають водолази.

Попередня версія правоохоронців – утоплення. Про це розповіли у секторі комунікації поліції Волині.

Нагадаємо, що у неділю, 16 червня, на свято Трійці, чоловік разом із двома колегами поїхав на місцеве озеро, де Михайла й бачили востаннє. Під час відпочинку хлопці розійшлися на 15 хвилин, але Демидчик так і не повернувся до гурту. Поблизу озера його також не знайшли, а на гукання компанії відповіді не було. Тоді і викликали поліцію.

Днями до пошуку задіяли і водолазів. Відомо, що вчорашні пірнання жодних результатів не дали, через мутну і брудну воду видимість дуже погана, продовжать сьогодні.

Рідні і досі сподіваються побачити Михайла живим, тому усіх, кому відома будь-яка інформація щодо місця перебування Михайла Демидчика, закликають зателефонувати: 0968511026 або 102.

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Теги: Нововолинськ, поліція, утоплення, пошуки, зникнення, Вараш, Волинь
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