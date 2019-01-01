Волинський депутат хоче, щоб винні в отруєнні бджіл платили 2 мільйони штрафу

Депутат Волинської облради Юрій Ройко планує звернутися до прем’єр-міністра України з вимогою посилити контроль над питанням отруєння бджіл.Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.Юрій Ройко розповів, що разом із братом він тримає пасіку. Окрім лісів та лугів пасіку оточують сільгоспугіддя."Дяка Богу, хазяйнують на полях нормальні хлопці - кожного разу вони попереджають нас про хімічну обробку посівів. Завжди можна знайти взаєморозуміння між людьми та взаємоповагу до справи, якою вони займаються! Але! Знову тривожні звістки. Знову від хімікатів, якими обробляють посіви, труяться бджоли, страждають люди!" - наголосив він.За словами Юрія Ройка, минулого року в Україні внаслідок обробки полів неякісними хімікатами стався масовий мор бджіл. Загинуло близько 4000 бджолосімей, із них понад 450 - на Волині."Вважаю нагальним і як депутат обласної ради буду ініціювати на сесії звернення Волиньради до прем’єр-міністра України з вимогою посилити контроль за обігом неякісних хімікатів, зупинити їх контрабанду, внести зміни до адміністративного кодексу, щоб штраф за отруєння неякісними хімікатами становив мінімум 1-2 млн грн, а також ввести жорстку кримінальну відповідальність за це", - повідомив депутат.