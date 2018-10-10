У Луцьку немає за що ремонтувати старі ліфти
Сьогодні, 19:01
У Луцьку на сьогодні не працюють 16 ліфтів, проте коштів на їх ремонт катастрофічно бракує.
Про це йшлося у п’ятницю, 21 червня, під час комісії міської ради з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою, житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергозбереження.
Депутат Петро Бойко повідомив, що на сьогодні в Луцьку не працюють 16 ліфтів. Далі ж це число може зрости, адже в місті не вистачає коштів на їх ремонт.
Відтак, на програму щодо ремонту ліфтів просять додатково виділити 1 мільйон гривень.
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Про це йшлося у п’ятницю, 21 червня, під час комісії міської ради з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою, житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергозбереження.
Депутат Петро Бойко повідомив, що на сьогодні в Луцьку не працюють 16 ліфтів. Далі ж це число може зрости, адже в місті не вистачає коштів на їх ремонт.
Відтак, на програму щодо ремонту ліфтів просять додатково виділити 1 мільйон гривень.
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